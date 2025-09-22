Дело об убийстве подростка на фуникулере: обвиняемый приговорен к пожизненному заключению

Обвиняемому в убийстве подростка Максима Матерухина на станции фуникулера в Киеве объявлен приговор. Он признан виновным и приговорен к пожизненному лишению свободы.

Приговор по делу об убийстве подростка на фуникулере бывшему сотруднику Управления государственной охраны Артему Косову вынес Шевченковский районный суд, передает корреспондентка "Суспільного" из зала суда. По словам журналистки, обвиняемый признал свою вину и раскаялся.

При этом Артем Косов утверждал, что не имел намерения убивать юношу. Защита обвиняемого согласилась с тяжестью преступления, однако настаивала на том, что подзащитный совершил убийство по неосторожности, а не умышленное преступление.

Адвокаты потерпевшей стороны заявили, что предоставленных доказательств достаточно для приговора, и настаивали на пожизненном лишении свободы для обвиняемого.

Дело об убийстве подростка на фуникулере: что известно

Убийство подростка в киевском фуникулере произошло вечером 7 апреля 2024 года. Сотрудники Государственного бюро расследования сообщали, что по данным следствия служащий Управления государственной охраны толкнул Максима Матерухина, парень упал, разбил стекло головой и получил смертельный порез на шее.

Дядя Максима, Евгений Клибановский, рассказывал, как родные убитого на фуникулере Киева подростка проживают горе. Он сообщал, что родственники погибшего ходят к психологу, а родители находятся в тяжелом физическом и психологическом состоянии.

Подозреваемый в убийстве подростка на фуникулере признал вину на заседании суда 17 сентября 2025 года.