Бабине літо закінчується: Україну накороє хвиля похолодання, — прогноз погоди від Наталії Діденко

Похолодання до +12 градусів принесе в Україну повітряна маса арктичного походження, синоптики радять встигнути прогрітися на сонці.

В Україні 23 вересня буде найтепліший день із найближчої холодної перспективи, повітря прогріється до +29 градусів. Такий прогноз наводить синоптик Наталка Діденко.

Тенденція до похолодання з'явиться вже 23 вересня на Волині та в Рівненській області, куди прийде атмосферний фронт. За даними синоптика, у регіоні будуть дощі, щільна хмарність і похолодання.

Дощі найближчим часом пройдуть на південному заході Європи

Із середи, 24 вересня, почнеться похолодання, дощі змістяться на північ України та місцями в центральні області. Температура повітря через атмосферний фронт знизиться і в денні години буде всього від +12 до +16 градусів.

Тепла погода 24 вересня ще збережеться на півдні, сході та подекуди в центральних областях у межах +20...+27, а на Луганщині — спека до +29 градусів. Однак 25 вересня похолодання прийде і в ці райони.

Повітряна маса арктичного походження принесе перші заморозки на північ, захід і центр України. За оцінками Діденка, 26 і 27 вересня практично вся територія України опиниться під впливом сухого ясного і холодного антициклону з північного заходу Європи.

"Що означає восени поєднання ясного неба від антициклону та нової повітряної маси арктичного походження? Правильно! Високу ймовірність заморозків", — попередила вона.

Заморозки в Україні — як змінюватиметься погода

Ночами з 25 до 27 вересня на півночі, заході, у центральній частині та на сході України ймовірні заморозки.

Мокрий сніг у Карпатах, за попередніми прогнозами, малоймовірний. Український "Гідрометцентр" прогнозує в Україні на 23 вересня мінливу хмарність і без опадів. На крайньому заході країни вдень місцями невеликий дощ.

В Україні 23 вересня очікується мінлива хмарність, без опадів

"Вітер південно-західний, у західних областях із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15 градусів тепла, а вдень 22-27 градусів. На Волині, у Рівненській та Львівській областях — від 16 до 21 градуса", — розповіли синоптики.

Погода в Києві — коли в столиці похолодає

У Києві 23 вересня температура повітря дійде до +25 градусів, без опадів. У середу збільшиться хмарність, місцями пройде дощ, денна температура повітря знизиться до +15 градусів.

"Метеопати, не лякайтеся. Мігрені, проблеми з судинами і взагалі похмурий настрій — це лише осіння зміна погоди, атмосферний фронт і нове повітря арктичного походження", — попередила Діденко.

До кінця тижня в Києві буде холодно, але з 25-26 вересня антициклон Petralilly принесе в різні регіони України ясне небо і сонячну погоду. Проте нічні заморозки нікуди не подінуться.

"Діставайте свої товсті фліски, пуховики, зимові ковдри, імбир, лимони, тримайте ближче корвалоли, каптопреси, ісландський мох і скомпонуйте букет з осінніх квітів. Краще нехай у вазах на столі порадує, ніж замерзне", — підсумувала вона.

Нагадаємо, у день осіннього рівнодення 22 вересня в Україні була спека до +27 градусів, без опадів. Уже на цих вихідних можливий мокрий сніг у деяких регіонах.

Фокус також писав про швидке випадання снігу в Україні, у соцмережах українцям радили діставати з шаф теплий одяг.