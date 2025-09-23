Бабье лето заканчивается: Украину накороет волна похолодания, — прогноз погоды от Натальи Диденко

Похолодание до +12 градусов принесет в Украину воздушная масса арктического происхождения, синоптики советуют успеть прогреться на солнце.

В Украине 23 сентября будет самый теплый день из ближайшей холодной перспективы, воздух прогреется до +29 градусов. Такой прогноз приводит синоптик Наталья Диденко.

Тенденция к похолоданию появится уже 23 сентября на Волыни и в Ровенской области, куда придет атмосферный фронт. По данным синоптика, в регионе будут дожди, плотная облачность и похолодание.

Дожди в ближайшее время пройдут на юго-западе Европы

Со среды, 24 сентября, начнется похолодание, дожди сместятся на север Украины и местами в центральные области. Температура воздуха из-за атмосферного фронта снизится и в дневные часы будет всего от +12 до +16 градусов.

Теплая погода 24 сентября еще сохранится на юге, востоке и местами в центральных областях в пределах +20…+27, а в Луганской области — жара до +29 градусов. Однако 25 сентября похолодание придет и в эти районы.

Воздушная масса арктического происхождения принесет первые заморозки на север, запад и центр Украины. По оценкам Диденко, 26 и 27 сентября практически вся территория Украины окажется под влиянием сухого ясного и холодного антициклона с северо-запада Европы.

"Что означает осенью сочетание ясного неба от антициклона и новой воздушной массы арктического происхождения? Правильно! Высокую вероятность заморозков", — предупредила она.

Заморозки в Украине — как будет меняться погода

По ночам с 25 по 27 сентября на севере, западе, в центральной части и на востоке Украины вероятны заморозки.

Мокрый снег в Карпатах, по предварительным прогнозам, маловероятен. Украинский "Гидрометцентр" прогнозирует в Украине на 23 сентября переменную облачность и без осадков. На крайнем западе страны днем местами небольшой дождь.

В Украине 23 сентября ожидается переменная облачность, без осадков

"Ветер юго-западный, в западных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15 градусов тепла, а днем 22-27 градусов. На Волыни, в Ровенской и Львовской областях — от 16 до 21 градуса", — рассказали синоптики.

Погода в Киеве — когда в столице похолодает

В Киеве 23 сентября температура воздуха дойдет до +25 градусов, без осадков. В среду увеличится облачность, местами пройдет дождь, дневная температура воздуха снизится до +15 градусов.

"Метеопаты, не пугайтесь. Мигрени, проблемы с сосудами и вообще мрачное настроение — это лишь осеннее изменение погоды, атмосферный фронт и новый воздух арктического происхождения", — предупредила Диденко.

До конца недели в Киеве будет холодно, но с 25-26 сентября антициклон Petralilly принесет в разные регионы Украины ясное небо и солнечную погоду. Тем не менее, ночные заморозки никуда не денутся.

"Доставайте свои толстые флиски, пуховики, зимние одеяла, имбирь, лимоны, держите поближе корвалолы, каптопресы, исландский мох и скомпонуйте букет из осенних цветов. Лучше пусть в вазах на столе порадует, чем замерзнет", — заключила она.

Напомним, в день осеннего равноденствия 22 сентября в Украине была жара до +27 градусов, без осадков. Уже на этих выходных возможен мокрый снег в некоторых регионах.

Фокус также писал о скором выпадении снега в Украине, в соцсетях украинцам советовали доставать из шкафов теплую одежду.