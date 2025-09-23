"Річ для православних": у Києві продають незвичайне крісло "Воскресло" з образом Христа (фото)

На одному з найбільших маркетплейсів країни OLX з'явився незвичайний товар "Воскресло", виконаний в образі Ісуса Христа.

Крісло продають у Дарницькому районі Києва за 10 тисяч гривень, випливає з тексту оголошення.

"Православне крісло — "воскресло". У хорошому стані", — йдеться в короткому описі товару.

У соцмережах оцінили виріб і припустили, що таке крісло "краще ловить зв'язок із Богом".

Нагадаємо, у Києві продають літак-амфібію Aeroprakt A-24, що злітає і сідає на воду майже за 47 000 євро. У літаку є новий двигун Rotax 912uls.

Також на OLX продавали "ядерну зброю" для "запуску по московитах". Автор оголошення стверджував, що отримав її у спадок від діда.