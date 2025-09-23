"Вещь для православных": в Киеве продают необычное кресло "Воскресло" с образом Христа (фото)

На одном из крупнейших маркетплейсов страны OLX появился необычный товар "Воскресло", выполненный в образе Иисуса Христа.

Кресло продают в Дарницком районе Киева за 10 тысяч гривен, следует из текста объявления.

"Православное кресло — "воскресло". В хорошем состоянии", — говорится в кратком описании товара.

В соцсетях оценили изделие и предположили, что такое кресло "лучше ловит связь с Богом".

Напомним, в Киеве продают самолет-амфибию Aeroprakt A-24, взлетающий и садящийся на воду почти за 47 000 евро. В самолете есть новый двигатель Rotax 912uls.

Также на OLX продавали "ядерное оружие" для "запуска по московитам". Автор объявления утверждал, что получил его в наследство от деда.