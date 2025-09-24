Студенти-контрактники зможуть отримати грант на навчання: на кого розрахована програма

Уряд запустив програму цільової фінансової підтримки студентів, які вступили на контракт у 2025 році. Вона доступна в застосунку "Дія" і передбачає надання освітніх грантів на суму від 17 до 25 тис. грн.

Розмір гранту залежатиме від бала за національним мультитестом (НМТ) із двох предметів і коефіцієнта спеціальності, ідеться в Telegram-каналі застосунку.

Як розраховується розмір гранту:

150+ балів — грант від 17 000 грн;

170+ балів — грант від 25 000 грн.

Програма працює за принципом "гроші йдуть за студентом". Держава перераховує кошти одразу в університет, а студенти отримують можливість заощадити на навчанні.

Як отримати грант:

оновити застосунок "Дія";

обрати опцію "Сертифікат на навчання";

підтвердити його за допомогою "Дія.Підпис" і дочекатися повідомлення про зарахування коштів.

Виплати здійснюватимуться до 1 грудня і до 1 квітня за кожен семестр.

Коли університет отримає кошти, "Дія" надішле відповідне повідомлення.

Якщо студент оплатив контракт раніше, а потім отримав грант, йому потрібно звернутися до навчального закладу, щоб повернути сплачені кошти.

