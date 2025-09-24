Студенты-контрактники смогут получить грант на обучение: на кого рассчитана программа

Правительство запустило программу целевой финансовой поддержки студентов, которые поступили на контракт в 2025 году. Она доступна в приложении "Дія" и предусматривает предоставление образовательных грантов на сумму от 17 до 25 тыс. грн.

Related video

Размер гранта будет зависеть от бала по национальному мультитесту (НМТ) по двум предметам и коэффициэнта специальности, говорится в Telegram-канале приложения.

Как рассчитывается размер гранта:

150+ баллов – грант от 17 000 грн;

170+ баллов – грант от 25 000 грн.

Программа работает по принципу "деньги идут за студентом". Государство перечисляет средства сразу в университет, а студенты получают возможность сэкономить на обучении.

Как получить грант:

обновить приложение "Дія";

выбрать опцию "Сертификат на обучение";

подтвердить его с помощью "Дія.Підпис" и дождаться сообщения о зачислении средств.

Выплаты будут производиться до 1 декабря и до 1 апреля за каждый семестр.

Когда университет получит средства, "Дія" пришлет соответствующее уведомление.

Если студент оплатил контракт раньше, а затем получил грант, ему нужно обратиться в учебное заведение, чтобы вернуть уплаченные средства.

Напомним, чем обернется отъезд студентов 18-22 лет за границу для Украины.

Также сообщалось, кто из студентов и преподавателей может потерять отстрочку от мобилизации.