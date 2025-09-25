"Досягло апогею": Україна стикається з поглибленням військових, політичних та економічних проблем, — The Economist

Україна все більше стикається з поглибленими проблемами, що виникають у військовій, економічній та політичній площинах. І ані завершення російсько-української війни, ані її продовження не віщують нічого позитивного.

Зокрема, в Україні нібито відчувається брак демократичної легітимності, пише The Economist з посиланням на власні джерела.

"Довіра між урядом і суспільством зруйнована", — сказав один із високопоставлених чиновників.

Він підкреслив, що на початку своєї каденції Зеленський був демократичнішим, ніж є зараз.

"Зараз рішення приймаються все більш вузьким колом довірених осіб. Головним серед них є Андрій Єрмак, його керівник апарату, жорстокий чоловік, чия влада не виправдовується ні його досвідом, ні його повноваженнями як не обраного чиновника", — пояснило джерело.

Автори матеріалу зазначають, що незадоволення "досягло апогею" у липні 2025 року, коли Верховна рада ухвалила закон про обмеження діяльності НАБУ та САП.

"Занепокоєння іноземних союзників і опозиція з боку населення змусили уряд відступити", — пише The Economist.

Крім того, за даними журналістів, Україна нібито занурилася у "старі пороки": влада погрожувала опозиційним ЗМІ та їхнім рекламодавцям, а також розгорнула юридичну війну проти політичних опонентів, зокрема — Петра Порошенка

Військові проблеми в Україні

Основною проблемою у військовому плані The Economist називає недоукомплектованість піхоти та загалом процес мобілізації в Україні.

"Призов стає все складнішим і жорстокішим. Піхота критично недоукомплектована", — йдеться у матеріалі.

Водночас журналісти визнали, що у порівнянні з тим, що могло статися, стійкість України все ще вражає, адже Путіну не вдалося навіть захопити навіть Харків, потік товарів через українські порти перевищує довоєнні обсяги, а військові кораблі РФ сховалися у Новоросійську, витіснені з Чорного моря українськими морськими дронами.

Крім того, лінія фронту суттєво не змінилася з листопада 2022 року, а щонайменше мільйон солдатів ЗС РФ загинули або були поранені.

Негаразди в українській економіці

Видання пише про те, що економіка України переживає не найкращі часи. Україна нібито виживає завдяки закордонній системі життєзабезпечення, оскільки податки та внутрішні запозичення покривають лише основні військові витрати.

Оптимістичні прогнози віщують дефіцит у 45 млрд доларів у 2026 році, а Захід може покрити щонайбільше 27,4 млрд з них.

"Ми дійшли до ситуації, коли грошей просто немає", — сказав співрозмовник The Economist.

Зазначається, що як продовження війни, так і перемир'я несуть свої ризики. Мир — відновлення зруйнованої економіки, догляд за травмованими солдатами, які повертаються додому та фінансування нової армії з меншою іноземною підтримкою.

А продовження війни ще більше "спустошить країну".

Нагадаємо, у серпні видання The Economist оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що російська еліта втомилася від війни і прийме будь-яку "перемогу" Путіна.