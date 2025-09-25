Украина все больше сталкивается с углубленными проблемами, возникающими в военной, экономической и политической плоскостях. И ни завершение российско-украинской войны, ни ее продолжение не предвещают ничего положительного.

Related video

В частности, в Украине якобы ощущается нехватка демократической легитимности, пишет The Economist со ссылкой на собственные источники.

"Доверие между правительством и обществом разрушено", — сказал один из высокопоставленных чиновников.

Он подчеркнул, что в начале своей каденции Зеленский был более демократичным, чем сейчас.

"Сейчас решения принимаются все более узким кругом доверенных лиц. Главным среди них является Андрей Ермак, его руководитель аппарата, жестокий человек, чья власть не оправдывается ни его опытом, ни его полномочиями как не избранного чиновника", — пояснил источник.

Авторы материала отмечают, что недовольство "достигло апогея" в июле 2025 года, когда Верховная рада приняла закон об ограничении деятельности НАБУ и САП.

"Беспокойство иностранных союзников и оппозиция со стороны населения заставили правительство отступить", — пишет The Economist.

Кроме того, по данным журналистов, Украина якобы погрузилась в "старые пороки": власть угрожала оппозиционным СМИ и их рекламодателям, а также развернула юридическую войну против политических оппонентов, в частности — Петра Порошенко

Военные проблемы в Украине

Основной проблемой в военном плане The Economist называет недоукомплектованность пехоты и в целом процесс мобилизации в Украине.

"Призыв становится все сложнее и жесточе. Пехота критически недоукомплектована", — говорится в материале.

В то же время журналисты признали, что по сравнению с тем, что могло произойти, устойчивость Украины все еще поражает, ведь Путину не удалось даже захватить даже Харьков, поток товаров через украинские порты превышает довоенные объемы, а военные корабли РФ спрятались в Новороссийске, вытесненные из Черного моря украинскими морскими дронами.

Кроме того, линия фронта существенно не изменилась с ноября 2022 года, а по меньшей мере миллион солдат ВС РФ погибли или были ранены.

Неурядицы в украинской экономике

Издание пишет о том, что экономика Украины переживает не лучшие времена. Украина якобы выживает благодаря зарубежной системе жизнеобеспечения, поскольку налоги и внутренние заимствования покрывают только основные военные расходы.

Оптимистичные прогнозы предвещают дефицит в 45 млрд долларов в 2026 году, а Запад может покрыть максимум 27,4 млрд из них.

"Мы дошли до ситуации, когда денег просто нет", — сказал собеседник The Economist.

Отмечается, что как продолжение войны, так и перемирие несут свои риски. Мир — восстановление разрушенной экономики, уход за травмированными солдатами, которые возвращаются домой и финансирование новой армии с меньшей иностранной поддержкой.

А продолжение войны еще больше "опустошит страну".

Напомним, в августе издание The Economist обнародовало материал, в котором говорится о том, что российская элита устала от войны и примет любую "победу" Путина.