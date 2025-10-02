Кабмін анонсував нові виплати до 50 тисяч гривень: названо умови

В Україні розширили підтримку дітей, які повернулися з окупації або примусової депортації в Росію. Кожна дитина може отримати 50 тисяч гривень.

Related video

Право на виплату отримають не тільки діти до 18 років, а й молодь віком 18–23 років, якщо до моменту депортації вони були неповнолітніми. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

У Кабміні вважають допомогу важливим кроком для адаптації та реінтеграції молоді після повернення в Україну.

"Розширюємо підтримку дітей, повернутих з окупації або примусової депортації з Росії", — розповіла глава уряду.

Зазначимо, що в Міністерстві соціальної політики обіцяли виплачувати 50 тисяч гривень дітям, які повернулися в Україну після депортації, ще в червні поточного року. За задумом чиновників, гроші мають допомогти батькам або законним представникам адаптувати дітей до мирного життя.

Крім цього, в Україні запустять проєкт "Родинний дім" для дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування, для яких нелегко знайти нову сім'ю.

Йдеться про підлітків, дітей з інвалідністю або багатодітні групи братів і сестер. Для них створять адаптаційний простір між інтернатом і самостійним життям, максимально наближений до умов сім'ї.

Уряд обіцяє підвищити виплати батькам-вихователям і прийомним батькам у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях.

Свириденко також розповіла про право на отримання безоплатної вторинної безоплатної правничої допомоги для молодих людей до 23 років, які виросли без батьківського піклування.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" можна подати заявку на виплату 5 000 грн за програмою "Пакунок школяра" на кожну дитину, яка пішла до першого класу школи.

Фокус раніше писав про важливі зміни 2025 року в механізмі соціальних виплат в Україні. Урізається допомога внутрішньо переміщеним особам.