Кабмин анонсировал новые выплаты до 50 тысяч гривен: названы условия

В Украине расширили поддержку детей, вернувшихся из оккупации или принудительной депортации в Россию. Каждый ребенок может получить 50 тысяч гривен.

Право на выплату получат не только дети до 18 лет, но и молодежь в возрасте 18–23 лет, если к моменту депортации они были несовершеннолетними. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

В Кабмине считают помощь важным шагом для адаптации и реинтеграции молодежи по возвращении в Украину.

"Расширяем поддержку детей, возвращенных из оккупации или принудительной депортации по России", — рассказала глава правительства.

Отметим, что в Министерстве социальной политики обещали выплачивать 50 тысяч гривен детям, вернувшимся в Украину после депортации, еще в июне текущего года. По задумке чиновников, деньги должны помочь родителям или законным представителям адаптировать детей в мирную жизнь.

Кроме этого, в Украине запустят проект "Семейный дом" для детей-сирот и лишенных родительской опеки, для которых нелегко найти новую семью.

Речь идет о подростках, детях с инвалидностью или многодетных группах братьев и сестер. Для них создадут адаптационное пространство между интернатом и самостоятельной жизнью, максимально приближенное к условиям семьи.

Правительство обещает повысить выплаты родителям-воспитателям и приемным родителям в детских домах семейного типа и приемных семьях.

Свириденко также рассказала о праве на получение бесплатной вторичной юридической помощи для молодых людей до 23 лет, выросших без родительской опеки.

Напомним, в приложении "Дія" можно подать заявку на выплату 5 000 грн по программе "Пакет школьника" на каждого ребенка, который пошел в первый класс школы.

Фокус ранее писал о важных изменениях в 2025 году в механизме социальных выплат в Украине. Урезается помощь внутренне перемещенным лицам.