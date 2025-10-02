Кабмин анонсировал новые выплаты до 50 тысяч гривен: названы условия
В Украине расширили поддержку детей, вернувшихся из оккупации или принудительной депортации в Россию. Каждый ребенок может получить 50 тысяч гривен.
Право на выплату получат не только дети до 18 лет, но и молодежь в возрасте 18–23 лет, если к моменту депортации они были несовершеннолетними. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
В Кабмине считают помощь важным шагом для адаптации и реинтеграции молодежи по возвращении в Украину.
"Расширяем поддержку детей, возвращенных из оккупации или принудительной депортации по России", — рассказала глава правительства.
Отметим, что в Министерстве социальной политики обещали выплачивать 50 тысяч гривен детям, вернувшимся в Украину после депортации, еще в июне текущего года. По задумке чиновников, деньги должны помочь родителям или законным представителям адаптировать детей в мирную жизнь.
Кроме этого, в Украине запустят проект "Семейный дом" для детей-сирот и лишенных родительской опеки, для которых нелегко найти новую семью.
Речь идет о подростках, детях с инвалидностью или многодетных группах братьев и сестер. Для них создадут адаптационное пространство между интернатом и самостоятельной жизнью, максимально приближенное к условиям семьи.
Правительство обещает повысить выплаты родителям-воспитателям и приемным родителям в детских домах семейного типа и приемных семьях.
Свириденко также рассказала о праве на получение бесплатной вторичной юридической помощи для молодых людей до 23 лет, выросших без родительской опеки.
Напомним, в приложении "Дія" можно подать заявку на выплату 5 000 грн по программе "Пакет школьника" на каждого ребенка, который пошел в первый класс школы.
Фокус ранее писал о важных изменениях в 2025 году в механизме социальных выплат в Украине. Урезается помощь внутренне перемещенным лицам.