Дефіцит палива в Криму: люди продають місця в черзі на АЗС (відео)

Тотальний дефіцит палива змушує кримчан шукати різні виходи із ситуації. Жителі півострова "допомагають" один одному — продають за 1000 рублів місця в черзі на заправки.

Related video

В окупованому Криму почали продавати місця в черзі в автозаправках через тотальний дефіцит палива. Про це повідомив OSINT-паблік "Кримський вітер".

"У пошуках пального жителі півострова носяться дорогами, заправляючись у кого завгодно і де завгодно, аби не встати на узбіччі", — зазначають спостерігачі.

У Первомайському районі люди стоять годинами, щоб купити бензин марки АІ-95 по 95 рублів за літр (близько 48 гривень). В інтернеті почали продавати не тільки талони на бензин, а й місце в черзі до АЗС за 1000 рублів (505 гривень).

ПП "Крим" вказує, що російський нафтотрейдер мережі ТЕС обіцяв з 2 на 3 жовтня знизити ціну бензину марок АІ-95 і АІ-92 на 4 рублі, але залишив обмеження на відпустку палива в 30 літрів.

Водночас глава окупаційної влади в Криму Сергій Аксьонов обмежував відпуск бензину в мережах АЗС до 20 літрів в одні руки. У Росії хочуть заборонити експорт бензину і дизельного палива до кінця 2025 року.

Призначена Росією "влада" Севастополя звітувала про подолання дефіциту палива і стабілізацію ситуації з поставками бензину. Очікуються поставки палива з нафтопереробних заводів РФ.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України закриваються автозаправки. Найменше закритих АЗС фіксували в окремих районах Запорізької області.