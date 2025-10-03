Дефицит топлива в Крыму: люди продают места в очереди на АЗС (видео)

Тотальный дефицит топлива заставляет крымчан искать разные выходы из ситуации. Жители полуострова "помогают" друг другу — продают за 1000 рублей места в очереди на заправки.

В оккупированном Крыму начали продавать места в очереди в автозаправках из-за тотального дефицита топлива. Об этом сообщил OSINT-паблик "Крымский ветер".

"В поисках топлива жители полуострова носятся по дорогам, заправляясь у кого угодно и где угодно, лишь бы не встать на обочине", — отмечают наблюдатели.

В Первомайском районе люди стоят часами, чтобы купить бензин марки АИ-95 по 95 рублей за литр (около 48 гривен). В интернете начали продавать не только талоны на бензин, но и место в очереди к АЗС за 1000 рублей (505 гривен).

ЧП "Крым" указывает, что российский нефтетрейдер сети ТЭС обещал со 2 на 3 октября снизить цену бензина марок АИ-95 и АИ-92 на 4 рубля, но оставил ограничение на отпуск топлива в 30 литров.

В то же время глава оккупационной власти в Крыму Сергей Аксенов ограничивал отпуск бензина в сетях АЗС до 20 литров в одни руки. В России хотят запретить экспорт бензина и дизельного топлива до конца 2025 года.

Назначенные Россией "власти" Севастополя отчитывались о преодолении дефицита топлива и стабилизации ситуации с поставками бензина. Ожидаются поставки топлива с нефтеперерабатывающих заводов РФ.

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины закрываются автозаправки. Меньше всего закрытых АЗС фиксировали в отдельных районах Запорожской области.