"Худшая ситуация в Крыму": на оккупированных территориях массово закрываются АЗС, — ЦНС

На временно оккупированных Россией украинских территориях после систематических ударов по нефтеперерабатывающим заводам РФ начали закрываться топливные заправки.

В общем топливный кризис на ВОТ существенно усиливается, сообщили в Центре национального сопротивления.

"На захваченных землях заправки все чаще выключают колонки из-за отсутствия горючего", — говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления уточнили, что сейчас закрытие АЗС имеет временный характер, хотя это "временное" часто затягивается.

"Хуже всего ситуация в Крыму, меньше всего закрытых заправок, пока что, на Запорожье", — пояснили в ЦНС.

Там также подчеркнули, что ситуация, сложившаяся с топливом на ВОТ — это следствие неспособности российского руководства справляться с вызовами войны и игнорирование потребностей оккупированных территорий.

Напомним, 25 сентября СМИ сообщали, что из-за ударов дронов по российским НПЗ в России закрываются АЗС, а на юге РФ уже не работает половина заправок.

Фокус также писал о том, что украинские БпЛА парализуют НПЗ, а российские АЗС вводят жесткие лимиты на горючее.