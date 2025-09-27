"Найгірша ситуація в Криму": на окупованих територіях масово зачиняються АЗС, — ЦНС

На тимчасово окупованих Росією українських територіях після систематичних ударів по нафтопереробних заводах РФ почали зачинятися паливні заправки.

Related video

Загалом паливна криза на ТОТ суттєво посилюється, повідомили у Центрі національного спротиву.

"На захоплених землях заправки все частіше вимикають колонки через відсутність пального", — йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву уточнили, що наразі закриття АЗС має тимчасовий характер, хоча це "тимчасове" часто затягується.

"Найгірша ситуація в Криму, найменше закритих заправок, поки що, на Запоріжжі", — пояснили в ЦНС.

Там також підкреслили, що ситуація, що склалась з паливом на ТОТ — це наслідок нездатності російського керівництва справлятися з викликами війни й ігнорування потреб окупованих територій.

Нагадаємо, 25 вересня ЗМІ повідомляли, що через удари дронів по російських НПЗ в Росії закриваються АЗС, а на півдні РФ вже не працює половина заправок.

Фокус також писав про те, що українські БпЛА паралізують НПЗ, а російські АЗС вводять жорсткі ліміти на пальне.