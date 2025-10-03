Убивство Андрія Парубія: підозрюваний виконував замовлення спецслужб РФ, — СБУ

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія діяв на замовлення спецслужб Росії, йому вже повідомили про підозру в державній зраді.

Слідчі Служби безпеки України (СБУ) зібрали беззаперечні докази державної зради з боку підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Про це повідомив пресцентр СБУ.

Понад рік тому фігурант справи, який мешкає у Львові, був завербований російськими спецслужбами, він отримував від них завдання і звітував про їх виконання. Спочатку своєї діяльності він передавав їм локації Сил оборони України і стежив за рухами залізничних ешелонів із пальним.

Далі росіяни доручили йому складніше завдання — убивство Андрія Парубія, куратори фінансували підготовку до злочину, стверджують у СБУ.

Для виконання цього замовлення чоловік відстежував денний розклад і маршрути пересування народного депутата. За даними слідства, кілер готувався втекти за кордон після вбивства, але правоохоронці затримали його в Хмельницькій області.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Обвинувачений перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський присвоїв Парубію звання Героя України посмертно за значні заслуги у становленні незалежності України.

У Парубія стріляли 30 серпня у Львові: невідомий у костюмі працівника служби доставки наблизився до політика і вистрілив кілька разів.