Убийство Андрея Парубия: подозреваемый выполнял заказ спецслужб РФ, — СБУ

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия действовал по заказу спецслужб России, ему уже сообщили о подозрении в государственной измене.

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) собрали безоговорочные доказательства государственной измены со стороны подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Более года назад проживающий во Львове фигурант дела был завербован российскими спецслужбами, он получал от них задания и отчитывался об их выполнении. Вначале своей деятельности он передавал им локации Сил обороны Украины и следил за движениями железнодорожных эшелонов с горючим.

Далее россияне поручили ему более сложную задачу — убийство Андрея Парубия, кураторы финансировали подготовку к преступлению, утверждают в СБУ.

Для выполнения этого заказа мужчина отслеживал дневное расписание и маршруты передвижения народного депутата. По данным следствия, киллер готовился бежать за границу после убийства, но правоохранители задержали его в Хмельницкой области.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Обвиняемый находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, президент Владимир Зеленский присвоил Парубию звание Героя Украины посмертно за значительные заслуги в становлении независимости Украины.

В Парубия стреляли 30 августа во Львове: неизвестный в костюме работника службы доставки приблизился к политику и выстрелил несколько раз.