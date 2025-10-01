Андрей Парубий стал героем Украины посмертно

Экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий посмертно стал Героем Украины. Кроме него это звание получили еще три человека и тоже посмертно.

Соответствующий указ о присвоении этого звания Парубию, убитому во Львове 30 августа 2025 года, подписал президент Владимир Зеленский.

В этом списке также 16-летний школьник Степан Чубенко из Краматорска, похищенный и замученный до смерти боевиками в 2014 году, Геннадий Афанасьев, который противостоял оккупации Россией Крыма и погиб в 2022 году возле Белогоровки, защищая Украину, и детский писатель и поэт Владимир Вакуленко, убитый российскими оккупантами во время оккупации Изюма Харьковской области в 2022 году.

Через месяц после смерти Андрей Парубий стал Героем Украины Фото: скришот/olx.ua

"Их жизнь была неодинаковой, и они происходили из разных частей нашей страны – Львовщины, Крыма, Донбасса, Харьковщины. Но каждый из них для многих теперь является олицетворением такой Украины, которая сумела проявить характер и выстоять против России. Уважаем всех наших Героев. Помним. И благодарим каждого, кто свою жизнь посвящает Украине", – написал Зеленский.

Он отметил, что с начала полномасштабной войны высшее звание Героя Украины присваивалось только украинским воинам, которые проявили героизм и мужество во время защиты государства. Таких – 722 человека, из которых 445 стали героями посмертно.

Зеленский впервые наградил званием Героя Украины гражданских Фото: Скриншот

Убийство Андрея Парубия: что известно

Напомним, Андрей Парубий получил травмы, несовместимые с жизнью. Злоумышленник, переодетый в курьера, произвел восемь выстрелов, после чего убедился в смерти депутата и скрылся. В городе объявили специальную операцию "Сирена".

31 августа правоохранители задержали подозреваемого на территории Хмельницкой области. Следствие считает, что нападение было тщательно спланировано, включая отслеживание передвижения политика и маршрута побега. Не исключался российский след в деле.

После задержания мужчине объявили о подозрении. Заместитель главы Национальной полиции Андрей Небытов отметил, что убийство могло быть заказным, и окончательные мотивы преступника будут определяться после завершения следственных действий.

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия Михаил Сцельников в зале суда 2 сентября признался в содеянном и заявил, что его поступок был местью украинской власти.

Галицкий районный суд Львова назначил подозреваемому в убийстве Андрея Парубия меру пресечения в виде 60 суток в СИЗО.