Убийство Владимира Вакуленко: в полиции сообщили новые детали военного преступления (фото)

Тело писателя с огнестрельными ранениями похоронили по требованию солдат ВС РФ на Изюмском кладбище под номером 319.

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Детский писатель Владимир Вакуленко был застрелен из пистолета Макарова во время оккупации Изюма. Новые детали трагедии в своем Facebook сообщил руководитель следственного управления Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов.

Убийство Владимира Вакуленко — новые детали трагедии

По его словам, в апреле правоохранителями было начато уголовное производство по факту незаконного лишения свободы Владимира Вакуленко. Уже в октябре к силовикам обратился отец писателя. Мужчина утверждал, что на Изюмском кладбище был похоронен его сын.

Отец Владимира рассказал, что после оккупации к ним в дом ворвались пророссийские боевики "ЛНР" и провели обыск, по итогам которого писателя и его ребенка увезли на "допрос". После избиения их отпустили домой.

На следующий день в дом приехали вооруженные лица с шевронами "Z", которые увезли Владимира в неизвестном направлении. С тех пор, как подчеркивает Болвинов, писателя никто не видел живым.

Свидетели утверждают, что 12 мая к ним обратились захватчики, которые потребовали похоронить тело мужчины, находившееся в районе селе Капитоливка. Граждане также обнаружили пулевые отверстия и простреленные документы писателя. Более того, как рассказали свидетели, тело пролежало на улице более месяца.

По итогам экспертизы ДНК установлено, что останки принадлежат именно Владимиру Вакуленко. Он был похоронен на Изюмском кладбище под номером 319. Эксперты выявили в теле писателя две пули от пистолета Макарова.

Болвинов также призвал граждан, которые стали свидетелями военных преступлений ВС РФ, обратиться к правоохранителям для сбора доказательной базы.

[ + – ] Убийство Владимира Вакуленко подтвердили в Нацполиции

Убийство Владимира Вакуленко — предыстория

28 ноября в СМИ появилась информация о том, что на Изюмском кладбище под номером 319 был захоронен известный писатель Владимир Вакуленко. По словам литератора Ирины Новицкой, родители публициста получили результаты ДНК-экспертизы. Информацию о том, что писатель Владимир Вакуленко был убит во время оккупации Изюмского района также подтвердили журналисты "Суспільного", в распоряжении которых оказались фотодоказательства и результаты исследования.

Также Фокус в другом своем материале рассказывал, что российские военнослужащие убили в Херсоне главного дирижера Херсонского музыкального драматического театра Юрия Керпатенко.