Убивство Володимира Вакуленка: в поліції повідомили нові деталі воєнного злочину (фото)

Тіло письменника з вогнепальними пораненнями поховали на вимогу солдатів ЗС РФ на Ізюмському цвинтарі за номером 319.

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Дитячого письменника Володимира Вакуленка застрелили з пістолета Макарова під час окупації Ізюма. Нові деталі трагедії у своєму Facebook повідомив керівник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.

Убивство Володимира Вакуленка — нові деталі трагедії

За його словами, у квітні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі Володимира Вакуленка. Вже в жовтні до силовиків звернувся батько письменника. Чоловік стверджував, що на Ізюмському цвинтарі був похований його син.

Батько Володимира розповів, що після окупації до них у будинок увірвалися проросійські бойовики "ЛНР" і провели обшук, за підсумками якого письменника та його дитину відвезли на "допит". Після побиття їх відпустили додому.

Наступного дня в будинок приїхали озброєні особи із шевронами "Z", які відвезли Володимира в невідомому напрямку. З того часу, як наголошує Болвінов, письменника ніхто не бачив живим.

Свідки стверджують, що 12 травня до них звернулися загарбники, які вимагали поховати тіло чоловіка, яке було в районі села Капитолівка. Громадяни також виявили кульові отвори та прострілені документи письменника. Крім того, як розповіли свідки, тіло пролежало на вулиці понад місяць.

За підсумками експертизи ДНК встановлено, що рештки належать саме Володимиру Вакуленку. Він був похований на Ізюмському цвинтарі під номером 319. Експерти виявили в тілі письменника дві кулі від пістолета Макарова.

Болвінов також закликав громадян, які стали свідками воєнних злочинів ЗС РФ, звернутися до правоохоронців для збирання доказової бази.

[ + – ] Убивство Володимира Вакуленка підтвердили в Нацполіції

Убивство Володимира Вакуленка — передісторія

28 листопада в ЗМІ з'явилася інформація про те, що на Ізюмському цвинтарі під номером 319 був похований відомий письменник Володимир Вакуленко. За словами літераторки Ірини Новицької, батьки публіциста отримали результати ДНК-експертизи. Інформацію про те, що письменника Володимира Вакуленка було вбито під час окупації Ізюмського району, також підтвердили журналісти "Суспільного", у розпорядженні яких опинилися фотодокази та результати дослідження.

Також Фокус у іншому своєму матеріалі розповідав, що російські військовослужбовці вбили в Херсоні головного диригента Херсонського музичного драматичного театру Юрія Керпатенка.