Андрій Парубій став героєм України посмертно

Ексспікер Верховної Ради Андрій Парубій посмертно став Героєм України. Крім нього це звання отримали ще троє людей і теж посмертно.

Відповідний указ про присвоєння цього звання Парубію, убитому у Львові 30 серпня 2025 року, підписав президент Володимир Зеленський.

У цьому списку також 16-річний школяр Степан Чубенко з Краматорська, викрадений і закатований до смерті бойовиками 2014 року, Геннадій Афанасьєв, який протистояв окупації Росією Криму і загинув 2022 року біля Білогорівки, захищаючи Україну, і дитячий письменник і поет Володимир Вакуленко, вбитий російськими окупантами під час окупації Ізюма Харківської області 2022 року.

Через місяць після смерті Андрій Парубій став Героєм України Фото: скрішот/olx.ua

"Їхнє життя було неоднаковим, і вони походили з різних частин нашої країни — Львівщини, Криму, Донбасу, Харківщини. Але кожен із них для багатьох тепер є уособленням такої України, яка зуміла проявити характер і вистояти проти Росії. Шануємо всіх наших Героїв. Пам'ятаємо. І дякуємо кожному, хто своє життя присвячує Україні", — написав Зеленський.

Він зазначив, що від початку повномасштабної війни найвище звання Героя України присвоювалося лише українським воїнам, які проявили героїзм і мужність під час захисту держави. Таких — 722 особи, з яких 445 стали героями посмертно.

Зеленський уперше нагородив званням Героя України цивільних Фото: Скриншот

Убивство Андрія Парубія: що відомо

Нагадаємо, Андрій Парубій отримав травми, несумісні з життям. Зловмисник, переодягнений у кур'єра, здійснив вісім пострілів, після чого переконався у смерті депутата і втік. У місті оголосили спеціальну операцію "Сирена".

31 серпня правоохоронці затримали підозрюваного на території Хмельницької області. Слідство вважає, що напад було ретельно сплановано, включно з відстежуванням пересування політика і маршруту втечі. Не відкидали російський слід у справі.

Після затримання чоловікові оголосили про підозру. Заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов зазначив, що вбивство могло бути замовним, і остаточні мотиви злочинця визначатимуть після завершення слідчих дій.

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія Михайло Сцельніков у залі суду 2 вересня зізнався у скоєному і заявив, що його вчинок був помстою українській владі.

Галицький районний суд Львова призначив підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія запобіжний захід у вигляді 60 діб у СІЗО.