Забирайте задарма: в Одесі нерозпродані кавуни викинули посеред вулиці (відео)

В Одесі хтось із підприємців викинув під деревами вздовж тротуару гору кавунів, які не продалися.

Ягоди пропонують людям забирати безплатно, про що свідчить картонна табличка, що стирчить між ними. Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Моя Одеса".

Як видно на кадрах, практично всі кавуни звалені на землю і тільки кілька — у старих дерев'яних ящиках. На деяких ягодах помітні сліди гниття.

Перехожі пробують кавуни на пружність ногами і, констатувавши, що "вони гнилі", йдуть далі.

У вересні вартість баштанних культур істотно відрізнялася залежно від місця продажу.

Ціни на кавуни в торгових мережах варіювалися від 20 до 60 гривень за кілограм, а середня вартість становила 24-37 гривень.

На роздрібних ринках ціни були значно нижчими. Українські кавуни продавали по 12-18 гривень за кілограм.

