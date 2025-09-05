Кавуни по 12 гривень: де українці можуть купити найдешевші баштанні

В Україні триває сезон кавунів і динь, проте вартість баштанних культур суттєво відрізняється залежно від місця продажу.

У супермаркетах представлений широкий асортимент продукції — від традиційних кавунів до жовтих і органічних сортів. Про це повідомляє портал Аgronews.

Ціни на кавуни в торгових мережах варіюються від 20 до 60 гривень за кілограм, середня вартість становить 24–37 гривень. Дині в супермаркетах реалізуються за ціною від 72 гривень за кілограм (узбецькі) до 79 гривень (органічні).

На роздрібних ринках ціни значно нижчі. Українські кавуни можна придбати за 12–18 гривень за кілограм, дині — за 25–45 гривень. Вартість узбецьких динь на ринку становить 45–55 гривень за кілограм.

Нагадаємо, у квітні поточного року в Україні сильно піднялися ціни на свинину та основні овочі з борщового набору. Так званий індекс борщу сягнув 222 гривні за стандартну порцію.

Держстат підрахував, що продукти в Україні подорожчали на 200% за рік. Продовольча інфляція досягла 23,2%.

Також торгова платформа EastFruit Trade Platform зафіксувала активну торгівлю овочами та фруктами учасниками з восьми країн. Особливу увагу аналітиків привертає динаміка цін на овочі, що входять до "борщового набору".