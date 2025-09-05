Арбузы по 12 гривен: где украинцы могут купить самые дешевые бахчевые

В Украине продолжается сезон арбузов и дынь, однако стоимость бахчевых культур существенно отличается в зависимости от места продажи.

В супермаркетах представлен широкий ассортимент продукции — от традиционных арбузов до желтых и органических сортов. Об этом сообщает портал Аgronews.

Цены на арбузы в торговых сетях варьируются от 20 до 60 гривен за килограмм, средняя стоимость составляет 24–37 гривен. Дыни в супермаркетах реализуются по цене от 72 гривен за килограмм (узбекские) до 79 гривен (органические).

На розничных рынках цены значительно ниже. Украинские арбузы можно приобрести за 12–18 гривен за килограмм, дыни — за 25–45 гривен. Стоимость узбекских дынь на рынке составляет 45–55 гривен за килограмм.

Напомним, в апреле текущего года в Украине сильно поднялись цены на свинину и основные овощи из борщевого набора. Так называемый индекс борща достиг 222 гривны за стандартную порцию.

Госстат подсчитал, что продукты в Украине подорожали на 200% за год. Продовольственная инфляция достигла 23,2%.

Также торговая платформа EastFruit Trade Platform зафиксировала активную торговлю овощами и фруктами участниками из восьми стран. Особое внимание аналитиков привлекает динамика цен на овощи, входящие в "борщевой набор".