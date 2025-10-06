Забирайте даром: в Одессе нераспроданные арбузы выбросили посреди улицы (видео)

В Одессе кто-то из предпринимателей выбросил под деревьями вдоль тротуара гору арбузов, которые не продались.

Ягоды предлагают людям забирать бесплатно, о чем гласит картонная табличка, торчащая между ними. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Моя Одесса".

Как видно на кадрах, практически все арбузы свалены на землю и только несколько – в старых деревянных ящиках. На некоторых ягодах заметны следы гниения.

Прохожие пробуют арбузы на упругость ногами и, констатировав, что "они гнилые", идут дальше.

В сентябре стоимость бахчевых культур существенно отличалась в зависимости от места продажи.

Цены на арбузы в торговых сетях варьировались от 20 до 60 гривен за килограмм, а средняя стоимость составляла 24–37 гривен.

На розничных рынках цены были значительно ниже. Украинские арбузы продавали по 12–18 гривен за килограмм.

Напомним, почему нельзя покупать разрезанные арбузы в магазинах. По словам дерматолога Кристины Кочет, существует высокий риск заражения опасными бактериями, которые могут вызвать серьезные инфекции, а также ряд других опасностей.

