БПЛА та тактична медицина в школах: що входить до оновленого курсу "Захист України"

В Україні представили оновлений курс "Захист України" для учнів 10–11 класів, розроблений з урахуванням воєнних реалій та потреб сучасної школи. Програма поєднує практичні знання, цифрові інструменти й досвід фахівців оборонної сфери, щоб підготувати молодь до дій у надзвичайних ситуаціях і сформувати свідоме ставлення до безпеки та громадянської відповідальності.

Related video

У розпорядженні Фокусу є пресреліз Міністерства освіти і науки України, у якому йдеться, що навчальні матеріали подані у гейміфікованому форматі — через інтерактивні модулі, тести та навчальні симуляції. Такий підхід робить процес вивчення цікавим і динамічним, допомагаючи школярам засвоювати важливі теми у зрозумілій та практичній формі. Отримати доступ до курсу можна безплатно — онлайн для всіх шкіл, учителів, учнів і батьків.

Загалом, курс побудований за модульним принципом і охоплює широкий спектр тем, що формують розуміння безпеки, оборони й національної стійкості.

Так, у програмі для 10 класу зібрано матеріали про цивільну безпеку, управління та планування, військову техніку, стрілецьку підготовку, тактику, орієнтування на місцевості, домедичну допомогу, взаємодію цивільних і військових та морально-бойовий дух.

Натомість курс для 11 класу включає розділи про сучасні військові технології, інформаційну війну, тактичну медицину та інші актуальні напрямки, пов’язані з воєнними викликами сьогодення.

Особливий акцент зроблено на практичних навичках:

дії під час обстрілів, правила користування тривожним рюкзаком;

орієнтування на місцевості;

основи тактичної медицини;

робота з дронами й розуміння їхньої ролі у сучасній війні.

Окремі модулі присвячено інформаційній гігієні та кібербезпеці — учнів навчають розпізнавати фейки, користуватися відкритими джерелами (OSINT) та протидіяти інформаційним загрозам.

Над змістом курсу працювали військові, медики, рятувальники, інструктори з тактичної медицини та експерти у сфері безпеки, які поділилися реальним досвідом, щоб зробити матеріали максимально наближеними до реальних умов.

Окрема частина програми присвячена морально-психологічній стійкості, лідерству, командній взаємодії та волонтерству — темам, що формують у школярів готовність діяти злагоджено та відповідально в будь-яких обставинах.

Нагадаємо, що першокурсників, які не розпочнуть навчання протягом 10 робочих днів від початку навчального року, відраховуватимуть з українських закладів вищої освіти.

Також Фокус писав, що з 1 вересня в українських школах розпочали викладати загальновійськову підготовку. Зокрема, школярі проходитимуть теорію, практику і домедичну підготовку.