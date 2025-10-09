Українка спробувала вивезти за кордон $970 тисяч під капотом авто (фото)
$970 тисяч вилучили прикордонники на пункті пропуску "Порубне — Сірет" на кордоні з Румунією у громадянки України, яка намагалася незаконно вивезти готівкою суму, еквівалентну 40 мільйонам 160 тисячам гривень за курсом Нацбанку.
Гроші жінка сховала в моторному відсіку, зробивши спеціальну схованку, де їх і виявили правоохоронці під час огляду автомобіля, повідомляє Державна митна служба.
Як видно на опублікованих фото, пачки купюр були поміщені в щільні поліетиленові чорні пакети.
Гроші та авто вилучено, а правоохоронці документують порушення за ч.1 ст. 483 (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю).
Планується, що про діяння, яке містить ознаки кримінального правопорушення, повідомлять у територіальне управління Бюро економічної безпеки.
Раніше повідомлялося, що в Чернівецьку область з-за кордону намагалися у валізах ввезти 37 мільйонів гривень готівкою. Кошти вивозили в одну з країн Близького Сходу, а потім через Європу — в Україну.
Нагадаємо, у бухгалтера постачальника продуктів Міноборони вилучили 4,7 млн євро. Гроші лежали в бардачку авто.