Украинка попыталась вывезти за границу $970 тысяч под капотом авто (фото)

$970 тысяч изъяли пограничники на пункте пропуска "Порубное – Сирет" на границе с Румынией у гражданки Украины, которая пыталась незаконно вывезти наличными сумму, эквивалентную 40 миллионам 160 тысячам гривен по курсу Нацбанка.

Деньги женщина спрятала в моторном отсеке, сделав специальный тайник, где их и обнаружили правоохранители во время осмотра автомобиля, сообщает Государственная таможенная служба.

Как видно на опубликованных фото, пачки купюр были помещены в плотные полиэтиленовые черные пакеты.

Деньги обнаружили во время осмотра авто Фото: Государственная таможенная служба

Все пачи были уложены в черные полиэтиленовые пакеты Фото: Государственная таможенная служба

Деньги и авто изъяты, а правоохранители документируют нарушение по ч.1 ст. 483 (Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с утаиванием от таможенного контроля).

Планируется, что о деянии, содержащем признаки уголовного правонарушения, сообщат в территориальное управление Бюро экономической безопасности.

Все найденные деньги у женщины изъяли Фото: Государственная таможенная служба

Ранее сообщалось, что в Черновицкую область из-за рубежа пытались в чемоданах ввезти 37 миллионов гривен наличными. Средства вывозили в одну из стран Ближнего Востока, а затем через Европу — в Украину.

Напомним, у бухгалтера поставщика продуктов Минобороны изъяли 4,7 млн евро. Деньги лежали в бардачке авто.