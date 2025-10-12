Втримав Крим: як 12 жовтня 1917 року міноносець "Завидний" підняв прапор України у Севастополі (фото)

Міноносець "Завидний" став першим кораблем у Севастополі, який 12 жовтня 1917 року перейшов на бік незалежної української держави. Як сталось, що українці закріпили власний флот у Криму понад 100 років тому?

12 жовтня 1917 року, через вісім місяців після лютневого перевороту у Росії, міноносець "Завидний" підняв синьо-жовті прапори, розповів капітан 1 рангу та історик флоту Мирослав Мамчак у своїй книзі. 12 жовтня 2025 року — 108 річниця тодішніх подій: Фокус пропонує згадати історію міноносця, який першим показав, що Крим — це завжди Україна.

Міноносець "Завидний"

"Завидний" — 64-метровий міноносець Чорноморського флоту Російської імперії, який почали будувати у березні 1902 року, а спустили на воду — весною 1903. У складі імперського флоту він пробув з 1903 по 1917 рік, потім став основою флоту української держави, а далі ним розпоряджались більшовики.

Характеристики міноносця "Завидний": швидкість — до 48 км/год, екіпаж — 72 особи, озброєння — торпедні апарати, гармати, кулемети, міни.

У 1917-1918 роках українська команда міноносця проявила мужність та діяла наперекір вимогам росіян з Тимчасового уряду та партії більшовиків, розповів Мамчак. Моряки підняли синьо-жовтий прапор у Севастополі, а потім — боронили Одесу від окупаційної армії, очолюваної "червоними" командирами Муравйовим та Антоновим-Овсієнко.

Міноносець "Завидний" — корабель українського Чорноморського флоту у 1917 році Фото: Ukranian Shipping Magazine

"Завидний" — підняття прапора у Севастополі

На початку 1917 року, коли у Петрограді відбувся лютневий переворот і зникла імператорська влада, міноносець "Завидний" дислокувався у Севастополі. У Києві з’явилась Центральна Рада, яка почала розбудовувати українську державу. Тим часом на півдні та у Криму розростались організації українців, які приєднували до себе все більше однодумців.

На кораблях Чорноморського флоту заснували українські корабельні ради. У перших радах у березні 1917 року було близько 200 осіб, а вже у квітні — понад 5 тисяч. Головою найбільшого на флоті українського гуртка був матрос Прокопович з "Завидного", екіпаж якого складався переважно зі свідомих українців.

12 липня у Севастополі вперше підняли український синьо-жовтий прапор. Це зробили кілька кораблів, серед них — міноносець "Завидний", а також "Воля" та "Пам’ять Меркурія". Втім, на вимогу командувачів попередньої влади, їх швидко зняли.

Крейсер "Пам"ять Меркурія" — корабель, який також підняв прапор України у 1917 році Фото: Ukranian Shipping Magazine

"Одного дня в Раду прибули схвильовані, зі щасливим виразом облич, українські делегати з "Завидного" і оголосили, що міноносець підніс український прапор. Якийсь надзвичайно радісний, святочний настрій охопив наших членів Ради", — згадував генерал-хорунжий армії УНР Вадим Богомолець.

З липня по жовтень у Севастополі влада змінювалась між представниками розваленої Російської імперії — "білими" та "червоними" (більшовиками): обидві сторони вимагали відмовитись від прапорів та українства.

12 жовтня 1917 року екіпаж міноносця "Завидний" підняв український прапор і відмовився його спускати на вимогу "червоних" та "білих".

"Ми, українці, не спустимо піднятий нами наш національний Український прапор до тих пір, поки живе і існує міноносець "Завидний", — заявили моряки.

Згодом до міноносця приєднався крейсер "Пам’ять Меркурія" та інші. Тим часом у Севастополі, в Криму, Миколаєві, Херсоні, Одесі, відбулись масові демонстрації. Мітингарі скандували гасло "Хай живе вільна Україна".

Севастополь у 1917 році - мітинг українців біля пам'ятника Нахімову Фото: Ukranian Shipping Magazine

У листопаді 1917 році "Завидний" та "Пам’ять Меркурія" першими увійшли до складу українського флоту. Їм наказали рушати в Одесу, щоб захистити останню лінію оборони УНР від наступаючої Червоної армії російських більшовиків.

Події в Одесі у 1918 році

У січні 1918 року "Завидний" разом з "Пам’яттю Меркурія" захищав Одесу з моря та відмовився здатись більшовицьким частинам Антонова-Овсієнка та Муравйова. Врешті росіяни захопили кораблі, частину команди розстріляли зразу, частину — катували й також убили.

Міноносець "Завидний" опинився в Криму під командою німців. Згодом корабель став частиною Червоного флоту, але ним майже не користувались. У 1925 році росіяни розпиляли на металобрухт міноносець, який першим підняв український прапор в Криму.

Варто зауважити, що "Завидний" — лише один з десятка кораблів, які підтримали українську державу у 1917 році. У Балтійському флоті це ж зробили моряки крейсера "Світлана", міноносців "Україна" і "Гайдамака". У Севастополі — дредноут "Воля", лінкори "Євстафій", "Іван Златоустий", "Ростислав", крейсери "Кагул", "Пам’ять Меркурія", "Синоп", есмінці "Зоркий", "Звонкий", "Жуткий", "Остап" та інші.

Корабель "Воля" — флагман ЧФ, на якому у 1917 році підняли український прапор Фото: Ukranian Shipping Magazine

12 жовтня 2025 року можна віддати шану українцям з міноносця "Завидний". 108 років тому моряки ще раз показали, що Крим — це Україна, а Чорне море належить українським кораблям.