Удержал Крым: как 12 октября 1917 года миноносец "Завидный" поднял флаг Украины в Севастополе (фото)

Миноносец "Завидный" стал первым кораблем в Севастополе, который 12 октября 1917 года перешел на сторону независимого украинского государства. Как случилось, что украинцы закрепили собственный флот в Крыму более 100 лет назад?

12 октября 1917 года, через восемь месяцев после февральского переворота в России, миноносец "Завидный" поднял сине-желтые флаги, рассказал капитан 1 ранга и историк флота Мирослав Мамчак в своей книге. 12 октября 2025 — 108 годовщина тогдашних событий: Фокус предлагает вспомнить историю миноносца, который первым показал, что Крым — это всегда Украина.

Миноносец "Завидный"

"Завидный" — 64-метровый миноносец Черноморского флота Российской империи, который начали строить в марте 1902 года, а спустили на воду — весной 1903. В составе имперского флота он пробыл с 1903 по 1917 год, затем стал основой флота украинского государства, а дальше им распоряжались большевики.

Характеристики миноносца "Завидный": скорость — до 48 км/ч, экипаж — 72 человека, вооружение — торпедные аппараты, пушки, пулеметы, мины.

В 1917-1918 годах украинская команда миноносца проявила мужество и действовала наперекор требованиям россиян из Временного правительства и партии большевиков, рассказал Мамчак. Моряки подняли сине-желтый флаг в Севастополе, а затем — защищали Одессу от оккупационной армии, возглавляемой "красными" командирами Муравьевым и Антоновым-Овсиенко.

Миноносец "Завидный" — корабль украинского Черноморского флота в 1917 году Фото: Ukranian Shipping Magazine

"Завидный" — поднятие флага в Севастополе

В начале 1917 года, когда в Петрограде произошел февральский переворот и исчезла императорская власть, миноносец "Завидный" дислоцировался в Севастополе. В Киеве появилась Центральная Рада, которая начала развивать украинское государство. Тем временем на юге и в Крыму разрастались организации украинцев, которые присоединяли к себе все больше единомышленников.

На кораблях Черноморского флота основали украинские корабельные советы. В первых советах в марте 1917 года было около 200 человек, а уже в апреле — более 5 тысяч. Председателем крупнейшего на флоте украинского кружка был матрос Прокопович с "Завидного", экипаж которого состоял преимущественно из сознательных украинцев.

12 июля в Севастополе впервые подняли украинский сине-желтый флаг. Это сделали несколько кораблей, среди них — миноносец "Завидный", а также "Воля" и "Память Меркурия". Впрочем, по требованию командующих предыдущей власти, их быстро сняли.

Крейсер "Память Меркурия" — корабль, который также поднял флаг Украины в 1917 году Фото: Ukranian Shipping Magazine

"Однажды в Совет прибыли взволнованные, со счастливым выражением лиц, украинские делегаты с "Завидного" и объявили, что миноносец поднял украинский флаг. Какое-то чрезвычайно радостное, праздничное настроение охватило наших членов Совета", — вспоминал генерал-хорунжий армии УНР Вадим Богомолец.

С июля по октябрь в Севастополе власть менялась между представителями разваленной Российской империи — "белыми" и "красными" (большевиками): обе стороны требовали отказаться от флагов и украинства.

12 октября 1917 года экипаж миноносца "Завидный" поднял украинский флаг и отказался его спускать по требованию "красных" и "белых".

"Мы, украинцы, не спустим поднятый нами наш национальный Украинский флаг до тех пор, пока живет и существует миноносец "Завидный", — заявили моряки.

Позже к миноносцу присоединился крейсер "Память Меркурия" и другие. Тем временем в Севастополе, в Крыму, Николаеве, Херсоне, Одессе, состоялись массовые демонстрации. Митингующие скандировали лозунг "Да здравствует свободная Украина".

Севастополь в 1917 году — митинг украинцев возле памятника Нахимову Фото: Ukranian Shipping Magazine

В ноябре 1917 году "Завидный" и "Память Меркурия" первыми вошли в состав украинского флота. Им приказали двигаться в Одессу, чтобы защитить последнюю линию обороны УНР от наступающей Красной армии российских большевиков.

События в Одессе в 1918 году

В январе 1918 года "Завидный" вместе с "Памятью Меркурия" защищал Одессу с моря и отказался сдаться большевистским частям Антонова-Овсиенко и Муравьева. В итоге россияне захватили корабли, часть команды расстреляли сразу, часть — пытали и также убили.

Миноносец "Завидный" оказался в Крыму под командой немцев. Потом корабль стал частью Красного флота, но им почти не пользовались. В 1925 году россияне распилили на металлолом миноносец, который первым поднял украинский флаг в Крыму.

Стоит заметить, что "Завидный" — лишь один из десятка кораблей, которые поддержали украинское государство в 1917 году. В Балтийском флоте это же сделали моряки крейсера "Светлана", миноносцев "Украина" и "Гайдамака". В Севастополе — дредноут "Воля", линкоры "Евстафий", "Иван Златоуст", "Ростислав", крейсеры "Кагул", "Память Меркурия", "Синоп", эсминцы "Зоркий", "Звонкий", "Жуткий", "Остап" и другие.

Корабль "Воля" — флагман ЧФ, на котором в 1917 году подняли украинский флаг Фото: Ukranian Shipping Magazine

12 октября 2025 года можно отдать дань уважения украинцам с миноносца "Завидный". 108 лет назад моряки еще раз показали, что Крым — это Украина, а Черное море принадлежит украинским кораблям.