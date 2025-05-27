"Надо изолировать": генерал США рассказал, как Украина может вернуть Крым

Украина не должна соглашаться на мирное соглашение, если оно будет включать ультиматумы Кремля о признании оккупированных территорий российскими: ВСУ могут вернуть Крым обратно, что "станет причиной слома" внутри России. Такое мнение и шаги по возвращению Крыма озвучил генерал Бен Ходжес, бывший командующий американской армии в Европе.

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Об этом американский военный рассказал во время интервью для Radio NV.

Во время разговора с журналистом Бен Ходжес раскритиковал подход действующей администрации президента США Дональда Трампа относительно начала переговоров между Украиной и Россией с того, что Киев должен отказаться от части собственных территорий.

"Я не понимаю такого подхода, это неправильно. Украина не должна поддаваться давлению и отказываться от части территории", — отметил Ходжес.

Особый акцент американский генерал сделал именно на временно оккупированном полуострове. Он назвал его "стратегически важной" частью Украины, упомянув о географическом положении Крыма.

Возвращение Крыма Украине может произойти, утверждает военный. При этом он считает, что сам глава Кремля Владимир Путин не согласится на дипломатическое соглашение, если оно будет включать требование об отказе РФ от Крыма.

Зато ВСУ могут вернуть Крым — это можно осуществить "силой", говорит Ходжес.

"Надо изолировать Крым, чтобы россияне не могли ни попадать туда, ни отходить. Это означает, что тот большой мост рано или поздно должен быть уничтожен", — рассказал генерал.

Также он добавил, что Крым необходимо сделать "непригодным к использованию" путем высокоточных ударов, диверсий и спецопераций.

"Когда Крым станет изолированным, тогда Украина сможет вернуть его", — отметил Ходжес.

Однако сейчас он считает невозможным вхождение украинских военных на крымскую землю: прежде всего из-за особенностей ведения современной войны с применением дронов и дальнобойного оружия.

Возвращение Крыма: что считают в Украине

В декабре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский в интервью Kyodo News заявил, что Украина не имеет достаточно сил для возвращения Крыма, поэтому Киев ищет дипломатические пути. Тогда украинский лидер назвал Крым стратегически важным не только для Украины, но и для мира.

Военный и политический аналитик Алексей Копытько в материале Фокуса рассказал, что невозможно завершить войну, оставив Крым России.

Напомним, 17 мая источники Фокуса в украинских спецслужбах рассказали, что Украина атаковала склад боеприпасов россиян в Крыму, после чего на месте поднялся пожар.

14 мая движение гражданского сопротивления на оккупированных РФ территориях "Желтая лента" рассказало, как российская администрация в Крыму требует от владельцев отелей бронировать номера для военных.