На весь сезон: оккупанты в Крыму заставляют отели бронировать номера для военных, — "Желтая лента"

В оккупированном Крыму незаконная "администрация" требует от владельцев отелей бронировать номера для российских военных на время курортного сезона.

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Об этом сообщает 14 мая движение общественного сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Жовта стрічка".

Оккупационная администрация Крыма требует от владельцев отелей бронировать номера для военных Фото: скриншот

По словам активистов, перед началом курортного сезона оккупационная администрация разослала отелям письма, в которых требует зарезервировать около 30% номеров, чтобы иметь возможность заселить туда российских военнослужащих. Компенсировать владельцам обещают только себестоимость проживания — без прибыли и наценок. Участники движения "Жовта стрічка" отмечают, но не ясно, как именно будут рассчитывать сумму компенсации.

"То есть вместо того, чтобы селить военных отдельно, выкупая конкретные санатории, оккупанты планируют и во время курортного сезона расселять силовиков вместе с гражданским населением", — пишут активисты.

Ситуация в оккупированном Крыму

Движение "АТЕШ" 10 мая рассказывало, что участники партизанского движения в оккупированном Крыму совершили кибератаку на кремлевские сайты и получили доступ к телефону командира сил Противовоздушной обороны.

Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан 5 мая рассказал, о "географическом оперативном котле", в который сами себя загнали ВС РФ в оккупированном Крыму. Он заявил, что оккупантам можно перерезать сухопутный коридор "за одну военную кампанию".

2 мая местные паблики сообщали о серии взрывов в оккупированном Крыму из-за массированной атаки ударных беспилотников.