На весь сезон: окупанти в Криму змушують готелі бронювати номери для військових, — "Жовта стрічка"

В окупованому Криму незаконна "адміністрація" вимагає від власників готелів бронювати номери для російських військових на час курортного сезону.

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Про це повідомляє 14 травня рух громадського спротиву на тимчасово окупованих територіях України "Жовта стрічка".

Окупаційна адміністрація Криму вимагає від власників готелів бронювати номери для військових Фото: скриншот

За словами активістів, перед початком курортного сезону окупаційна адміністрація розіслала готелям листи, в яких вимагає зарезервувати близько 30% номерів, щоб мати можливість заселити туди російських військовослужбовців. Компенсувати власникам обіцяють лише собівартість проживання — без прибутку та націнок. Учасники руху "Жовта стрічка" зазначають, но не ясно, як саме будуть розраховувати суму компенсації.

"Тобто замість того, щоб селити військових окремо, викупаючи конкретні санаторії, окупанти планують і під час курортного сезону розселяти силовиків разом із цивільним населенням", — пишуть активісти.

Ситуація в окупованому Криму

Рух "АТЕШ" 10 травня розповідав, що учасники партизанського руху в окупованому Криму здійснили кібератаку на кремлівські сайти та отримали доступ до телефону командира сил Протиповітряної оборони.

Військовий експерт, полковник Збройних сил України в запасі Роман Світан 5 травня розповів, про "географічний оперативний котел", у який самі себе загнали ЗС РФ в окупованому Криму. Він заявив, що окупантам можна перерізати сухопутний коридор "за одну військову кампанію".

2 травня місцеві пабліки повідомляли про серію вибухів в окупованому Криму через масовану атаку ударних безпілотників.