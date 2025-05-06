"Самі туди залізли": експерт розповів про оперативний котел, в який росіяни себе загнали

Ситуація, що склалась для росіян в Криму, можна назвати "географічним оперативним котлом", в який ЗС РФ добровільно себе загнали.

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Про це в коментарі "Фабриці новин" заявив військовий експерт, полковник Збройних сил України в запасі Роман Світан.

"Крим — це оперативний котел, географічний оперативний котел. Вони самі туди залізли. Сухопутний коридор перерізається за одну військову кампанію за допомогою ракет і авіації", — сказав Світан.

Він підкреслив, що для російських окупаційних військ розташування лінії фронту є просто катастрофічним:

"Притиснуті до моря на 80 кілометрів глибини фронту війська не втримають підготовлений натиск. Це не 2023 рік, там не було авіації, а зараз авіація з'явилася", — пояснив Світан.

За його словами, лінія фронту, що діє на сьогодні, невигідна насамперед російським військам.

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