"Зараз Росія трішки позбавлена очей": експерт пояснив наслідки удару по об'єкту космічної розвідки РФ

Ураження Україною об'єкту військової розвідки РФ 2 травня має розвідувальний характер, але незабаром вона може завдати більш суттєвого удару.

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Про це в ефірі "24 Каналу" розповів ексспівробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак.

За його словами, інформація про уражену військову частину космічної розвідки РФ в публічному просторі є "дуже утаємниченою", але момент того, що в українських спецслужб нарешті дійшли до нього руки, є позитивним.

"Вони займаються збором, аналізом, систематизацією різних даних, які надходять від перехоплення. Супутникові дані, які надходять — їх перехоплюють і намагаються дешифрувати. Йдеться про різні супутники, які належать різним державам", — сказав Іван Ступак.

Військовий об'єкт "Звезда"

Водночас він зауважив, що якщо Україна один раз вже атакувала цей обʼєкт, то це означає, що подібні удари будуть завдаватися і в майбутньому.

"Чим менше у РФ спроможностей щось перехоплювати, аналізувати, тим слабшими вони стають. Зараз РФ позбавлена трішки своїх очей. Наскільки сильно — не знаємо. Але думаю, що це не перший та не останній удар", – сказав військовий експерт.

Нагадаємо, що 2 травня повідомлялося, що у Ставропольському краї РФ лунали вибухи на військовому об'єкті "Звезда", яким керує ГРУ. Об'єкт спеціалізується на кіберрозвідці.

Також 2 травня Сили оборони України провели спецоперацію з використанням морських безпілотних катерів в окупованому Криму. Удари завдавалися як по цілях на морських вежах, так і на узбережжі тимчасово окупованого Кримського півострова.