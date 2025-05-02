"Сейчас Россия немножко лишена глаз": эксперт объяснил последствия удара по объекту космической разведки РФ

Поражение Украиной объекта военного развития РФ 2 мая имеет разведывательный характер, но вскоре она может нанести более существенный удар.

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Об этом в эфире"24 Канала" рассказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

По его словам, информация о пораженной воинской части космической разведки РФ в публичном пространстве является "очень засекреченной", но момент того, что у украинских спецслужб наконец дошли до него руки, является положительным.

"Они занимаются сбором, анализом, систематизацией различных данных, которые поступают от перехвата. Спутниковые данные, которые поступают — их перехватывают и пытаются дешифровать. Речь идет о различных спутниках, которые принадлежат разным государствам", — сказал Иван Ступак.

Военный объект "Звезда"

В то же время он отметил, что если Украина один раз уже атаковала этот объект, то это означает, что подобные удары будут наноситься и в будущем.

"Чем меньше у РФ возможностей что-то перехватывать, анализировать, тем слабее они становятся. Сейчас РФ лишена немного своих глаз. Насколько сильно — не знаем. Но думаю, что это не первый и не последний удар", — сказал военный эксперт.

Напомним, что 2 мая сообщалось, что в Ставропольском крае РФ раздавались взрывы на военном объекте "Звезда", которым руководит ГРУ. Объект специализируется на киберразведке.

Также 2 мая Силы обороны Украины провели спецоперацию с использованием морских беспилотных катеров в оккупированном Крыму. Удары наносились как по целям на морских башнях, так и на побережье временно оккупированного Крымского полуострова.