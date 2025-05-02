Российские вертолеты убегали от украинский БЭКов: в ЦПД рассказали детали ночной атаки в Крыму

Силы обороны Украины провели спецоперацию с использованием морских беспилотных катеров в оккупированном Крыму. Удары наносились как по целям на морских башнях, так и на побережье временно оккупированного Крымского полуострова.

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Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Так, в ночь на 2 мая Силы обороны нанесли удары с помощью морских беспилотных катеров по объектам РФ в оккупированном Крыму. Во время атаки авиация и катера россиян "вели себя осторожно" и пытались избегать прямого контакта с районом проведения операции, вероятно, из-за значительной угрозы быть пораженными.

В этой операции были задействованы различные типы безэкипажных катеров: носители FPV-дронов, минирующие катера, а также катера, оборудованные средствами ПВО. Удары наносились по объектам, расположенным на морских башнях и по целям, как находящимся на побережье оккупированного полуострова.

"Российские вертолеты предпринимали попытки вмешаться в ход операции, однако после ответной реакции со стороны украинских БЭКов, которые применили ракеты Р-73, были вынуждены покинуть этот район из-за угрозы уничтожения", — сообщили в ЦПД.

Отмечается, что в операции в Крыму 2 мая приняли участие подразделения ВМС ВСУ и СБУ.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Крыму спецподразделение ГУР Минобороны Prymary осуществило успешный удар по Крыму. Украинские операторы дронов поразили ряд российских средств противовоздушной обороны.

Также сообщалось, что в ночь на 2 мая в Крыму раздавались взрывы из-за массированной атаки ударных БпЛА. Россияне в соцсетях писали, что взрывы были слышны в районе аэропорта в Симферополе, а также в Севастополе, Гвардейском и Евпатории