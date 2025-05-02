Російські вертольоти втікали від український БЕКів: в ЦПД розповіли деталі нічної атаки в Криму

Сили оборони України провели спецоперацію з використанням морських безпілотних катерів в окупованому Криму. Удари завдавалися як по цілях на морських вежах, так і на узбережжі тимчасово окупованого Кримського півострова.

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Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Так, у ніч проти 2 травня Сили оборони завдали ударів за допомогою морських безпілотних катерів по об'єктах РФ в окупованому Криму. Під час атаки авіація та катери росіян "поводилися обережно" і намагалися уникати прямого контакту з районом проведення операції, ймовірно, через значну загрозу бути ураженими.

У цій операції були задіяні різні типи безекіпажних катерів: носії FPV-дронів, які мінують катери, а також катери, обладнані засобами ППО. Удари завдавалися по об'єктах, розташованих на морських вежах і по цілях, як знаходяться на узбережжі окупованого півострова.

"Російські вертольоти робили спроби втрутитися в хід операції, однак після реакції у відповідь з боку українських БЕКів, які застосували ракети Р-73, були змушені покинути цей район через загрозу знищення", — повідомили у ЦПД.

Зазначається, що у операції у Криму 2 травня взяли участь підрозділи ВМС ЗСУ та СБУ.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Криму спецпідрозділ ГУР Міноборони Prymary здійснив успішний удар по Криму. Українські оператори дронів уразили низку російських засобів протиповітряної оборони.

Також повідомлялося, що ніч на 2 травня в Криму лунали вибухи через масовану атаку ударних БпЛА. Росіяни в соцмережах писали, що вибухи було чутно в районі аеропорту в Сімферополі, а також у Севастополі, Гвардійському та Євпаторії