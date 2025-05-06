"Сами туда залезли": эксперт рассказал об оперативном котле, в который россияне себя загнали

Ситуация, сложившаяся для россиян в Крыму, можно назвать "географическим оперативным котлом", в который ВС РФ добровольно себя загнали.

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Об этом в комментарии "Фабрике новостей" заявил военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан.

"Крым — это оперативный котел, географический оперативный котел. Они сами туда залезли. Сухопутный коридор перерезается за одну военную кампанию с помощью ракет и авиации", — сказал Свитан.

Он подчеркнул, что для российских оккупационных войск расположение линии фронта является просто катастрофическим:

"Прижатые к морю на 80 километров глубины фронта войска не удержат подготовленный натиск. Это не 2023 год, там не было авиации, а сейчас авиация появилась", — пояснил Свитан.

По его словам, линия фронта, действующая на сегодня, невыгодна прежде всего российским войскам.

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