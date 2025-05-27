"Треба ізолювати": генерал США розповів, як Україна може повернути Крим

Україна не повинна погоджуватися на мирну угоду, якщо та включатиме ультиматуми Кремля щодо визнання окупованих територій російськими: ЗСУ можуть повернути Крим назад, що "стане причиною зламу" всередині Росії. Таку думку і кроки щодо повернення Криму озвучив генерал Бен Годжес, колишній командувач американської армії в Європі.

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Про це американський військовий розповів під час інтерв'ю для Radio NV.

Під час розмови з журналістом Бен Годжес розкритикував підхід чинної адміністрації президента США Дональда Трампа щодо початку переговорів між Україною та Росією із того, що Київ повинен відмовитися від частини власних територій.

"Я не розумію такого підходу, це неправильно. Україна не повинна піддаватися тиску й відмовлятися від частини території", — зазначив Годжес.

Особливий акцент американський генерал зробив саме на тимчасово окупованому півострову. Він назвав його "стратегічно важливою" частиною України, згадавши про географічне положення Криму.

Повернення Криму Україні може відбутися, стверджує військовий. При цьому він вважає, що сам очільник Кремля Володимир Путін не погодиться на дипломатичну угоду, якщо вона включатиме вимогу щодо відмови РФ від Криму.

Натомість ЗСУ можуть повернути Крим — це можна здійснити "силою", каже Годжес.

"Треба ізолювати Крим, аби росіяни не могли ані потрапляти туди, ані відходити. Це означає, що той великий міст рано чи пізно має бути знищений", — розповів генерал.

Також він додав, що Крим необхідно зробити "непридатним до використання" шляхом високоточних ударів, диверсій та спецоперацій.

"Коли Крим стане ізольованим, тоді Україна зможе повернути його", — зазначив Годжес.

Однак наразі він вважає неможливим входження українських військових на кримську землю: передусім через особливості ведення сучасної війни із застосуванням дронів та далекобійної зброї.

Повернення Криму: що вважають в Україні

У грудні 2024 року президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Kyodo News заявив, що Україна не має достатньо сил для повернення Криму, відтак Київ шукає дипломатичні шляхи. Тоді український лідер назвав Крим стратегічно важливим не тільки для України, а й для світу.

Військовий та політичний аналітик Олексій Копитько у матеріалі Фокусу розповів, що неможливо завершити війну, залишивши Крим Росії.

Нагадаємо, 17 травня джерела Фокусу в українських спецслужбах розповіли, що Україна атакувала склад боєприпасів росіян у Криму, після чого на місці здійнялася пожежа.

14 травня рух громадянського спротиву на окупованих РФ територіях "Жовта стрічка" розповів, як російська адміністрація в Криму вимагає від власників готелів бронювати номери для військових.