Музикант з інвалідністю зустрівся з кривдником, який вимагав у нього заспівати російською (відео)

Український музикант Іван Заміга, на якого накинувся п'яний чоловік за відмову заспівати пісню російською мовою, заявив, що пробачив свого кривдника.

Related video

Ба більше, чоловік помирився з ним і записав відео на його захист, яке опублікував на своїй сторінці в Instagram.

За його словами, він поговорив із чоловіком, якого звуть Максим.

"Максим мене приємно здивував. Він виявився щирим, добрим, і він реально шкодує про те, що сталося. Я припускаю, що алкоголь, під дією якого він був, він на всіх впливає. І хто знає, як би я себе повів, якби був у такому стані, як він. Я не хочу, щоб у цього хлопця були проблеми через наш конфлікт. Ми з ним помирилися", — сказав Іван і попросив поширити ролик.

У коментарях не всі згодні з тим, що Заміга пробачив такий вчинок.

"Іване, поважаю тебе, але цього оленя алкоголь не виправдовує, слабенькі аргументи, там проблема набагато глибша, ніж просто "вибачте, я був п'яний". Добре, що з тобою все гаразд", "Він заплямував честь військових, тому що багато коментів прилетіло як "а скільки ще таких повернеться"? Він просував російські наративи, зневажаючи українську мову. І те, що він був п'яний, його не виправдовує. Не знаю, що ще сказати...", "Хотілося б почути вибачення від "хероя" попереднього відео, а не від Вас) він має нести відповідальність, тоді є вірогідність, що урок їм буде засвоєно", "Поки не почнуть карати таке бидло, порядку не буде", — пишуть під відео.

Нагадаємо, у центрі столиці до Заміги, який пересувається на колісному кріслі, підійшов чоловік і попросив Івана заспівати російською, на що почув відмову. Тоді він почав лаятися і погрожувати, а за музиканта заступилися перехожі.

Відео інциденту потрапило в мережу і викликало резонанс, а правоохоронці внесли інформацію до Єдиного обліку заяв і повідомлень Дарницького управління поліції.

Нагадаємо, у поїзді пасажирка накинулася на підлітка через російську мову.

Також повідомлялося, що скандальний "мовний інспектор" Леоненко припиняє діяльність в Одесі.