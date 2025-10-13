Музыкант с инвалидностью встретился с обидчиком, требовавшим у него спеть на русском (видео)

Украинский музыкант Иван Замига, на которого набросился пьяный мужчина за отказ спеть песню на русском языке, заявил, что простил своего обидчика.

Более того, мужчина помирился с ним и записал видео в его защиту, которое опубликовал на своей странице в Instagram.

По его словам, он побеседовал с мужчиной, которого зовут Максим.

"Максим меня приятно удивил. Он оказался искренним, добрым, и он реально сожалеет о том, что произошло. Я предполагаю, что алкоголь, под действием которого он был, он на всех влияет. И кто знает, как бы я себя повел, если бы был в таком состоянии, как он. Я не хочу, чтобы у этого парня были проблемы из-за нашего конфликта. Мы с ним помирились", – сказал Иван и попросил распространить ролик.

В комментариях не все согласны с тем, что Замига простил такой поступок.

"Иван, уважаю тебя, но этого оленя алкоголь не оправдывает, слабенькие аргументы, там проблема в гораздо глубже, чем просто "простите, я был пьян". Хорошо, что с тобой все в порядке", "Он запятнал честь военных, потому что много комментов прилетело как "а сколько еще таких вернется"? Он продвигал русские нарративы, презирая украинский язык. И то, что он был пьян, его не оправдывает. Не знаю, что еще сказать…", "Хотелось бы услышать извинение от "хероя" предыдущего видео, а не от Вас) он должен нести ответственность тогда есть вероятность, что урок им будет усвоен", "Пока не начнут наказывать такое быдло, порядка не будет", – пишут под видео.

Напомним, в центре столицы к Замиге, который передвигается на колесном кресле, подошел мужчина и попросил Ивана спеть на русском, на что услышал отказ. Тогда он начал ругаться и угрожать, а за музыканта заступились прохожие.

Видео инцидента попало в сеть и вызвало резонанс, а правоохранители внесли информацию в Единый учет заявлений и сообщений Дарницкого управления полиции.

