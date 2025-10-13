Повернення українців з-за кордону: як змінилася кількість тих, хто хоче додому

У 2025 році частка українців за кордоном, які декларують бажання повернутися в Україну, зросла до 64%.

Related video

Це вище, ніж торік (55%), але все ще нижче за показник 2023 року, коли таких було 75%, свідчить дослідження в Gradus Research. Соціологиня Євгенія Блиизнюк, засновниця і директорка згаданої дослідницької компанії, зазначає в бесіді з NV, що українцям дедалі складніше обирати між емоційним бажанням повернутися й об'єктивними чинниками, які їх стримують.

За її словами, люди хочуть додому, але далеко не завжди бачать для цього відповідні умови.

Бажання повернутися у більшості швидше емоційне, ніж раціональне

Зростання тих, хто декларує бажання повернутися додому після війни, зумовлене не стільки раціональною готовністю, скільки емоційним прагненням.

"З одного боку, ця цифра демонструє, що мільйони українців не розривають зв'язку з батьківщиною, а з іншого — знижується загальний індекс повернення, що свідчить про посилення позицій країн ЄС як місця довгострокового проживання. І це не парадокс, а реальність внутрішнього конфлікту, в якому опинилися наші співгромадяни", — зазначають дослідники.

Головними причинами, які спонукають українців думати про повернення, вони називають ностальгію за батьківщиною, уявлення про вищу якість життя вдома, складнощі адаптації в новому середовищі та очікування підтримки в знайомому соціальному контексті. Найбільше впливають на рішення повернутися емоційна прив'язаність і віра в те, що в Україні життя стане кращим.

А ось об'єктивними чинниками не поспішати назад для більшості є відчуття стабільності, безпеки, вища якість життя, перспективи для себе та дітей, а також страх перед труднощами після повернення.

При цьому, незважаючи на втому, адаптацію і життя поза рідним домом, більшість українців продовжують підтримувати зв'язок із сім'єю і стежать за подіями в Україні.

Нагадаємо, скільки біженців не хочуть повертатися в Україну, і в чому причина

Також повідомлялося, як українським біженцям не втратити свою пенсію за кордоном.