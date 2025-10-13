Возвращение украинцев из-за границы: как изменилось количество тех, кто хочет домой

В 2025 году доля украинцев за границей, декларирующих желание вернуться в Украину, выросла до 64%.

Related video

Это выше, чем в прошлом году (55%), но все еще ниже показателя 2023 года, когда таковых было 75%, свидетельствует исследование в Gradus Research. Социолог Евгения Блиизнюк, основатель и директор упомянутой исследовательской компании, отмечает в беседе с NV, что украинцам все сложнее выбирать между эмоциональным желанием вернуться и сдерживающими их объективными факторами.

По ее словам, люди хотят домой, но далеко не всегда видят для этого соответствующие условия.

Желание вернуться у большинства скорее эмоциональное, чем рациональное

Рост тех, кто декларирует желание вернуться домой после войны, обусловлен не столько рациональной готовностью, сколько эмоциональным стремлением.

"С одной стороны, эта цифра демонстрирует, что миллионы украинцев не разрывают связь с родиной, а с другой — снижается общий индекс возврата, что свидетельствует об усилении позиций стран ЕС как места долгосрочного проживания. И это не парадокс, а реальность внутреннего конфликта, в котором очутились наши сограждане", – отмечают исследователи.

Главными причинами, которые побуждают украинцев думать о возвращении, они называют ностальгию по родине, представление о высоком качестве жизни дома, сложности адаптации в новой среде и ожидание поддержки в знакомом социальном контексте. Больше всего влияют на решение вернуться эмоциональная привязанность и вера в то, что в Украине жизнь станет лучше.

А вот объективными факторами не спешить назад для большинства являются ощущение стабильности, безопасности, более высокое качество жизни, перспективы для себя и детей, а также страх перед трудностями после возвращения.

При этом, несмотря на усталость, адаптацию и жизнь вне родного дома, большинство украинцев продолжают поддерживать связь с семьей и следят за событиями в Украине.

Напомним, сколько беженцев не хотят возвращаться в Украину, и в чем причина

Также сообщалось, как украинским беженцам не потерять свою пенсию за рубежом.