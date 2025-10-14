Дощі, туман і похолодання до +1: Діденко уточнила прогноз погоди на 15 жовтня

У середу в Україні переважатиме прохолодна погода. Наталка Діденко закликає учасників дорожнього руху бути більш обережними.

Related video

Погода 15 жовтня, у середині осені, буде в Україні холодною, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

Погода 15 жовтня в Україні

У ніч на 15 жовтня температура опуститься від +1+4 до нуля і навіть, можливо, нижче. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +7 +11 градусів.

У Закарпатті, південних регіонах і на південному сході буде трохи тепліше — від +11 до +15 градусів.

Щодо опадів, то практично по всій території вони навряд чи можливі, за винятком Чернігівської та Сумської областей, де дощі найімовірніші.

Водіям та учасникам дорожнього руху слід бути обережними, оскільки в середу можуть бути тумани.

Погода в Києві 15 жовтня

У Києві 15 жовтня очікується холодна погода з нічною температурою повітря від +2 до +5 градусів. Удень потеплішає до +8 градусів.

Зранку в столиці можливий дощ, проте день мине без істотних опадів.

Щодо потепління, то, за словами Діденка, воно можливе 25-26 жовтня, однак цей прогноз орієнтовний і може змінюватися.

Загалом цього тижня погоду в Україні визначатиме прохолодна повітряна маса, що надходитиме із заходу та північного заходу, а атмосферний тиск зростатиме, зменшуючи кількість хмар. У деяких регіонах можливий невеликий дощ і навіть поодинокі опади у вигляді мокрого снігу.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, короткочасне потепління очікується 18 жовтня, проте вже 19-20 жовтня знову надійде холодне повітря з північного заходу Європи.

Також повідомлялося, що 11 жовтня на горі Іван Піп Чорногірський зафіксовано похолодання. Там стало хмарно, температура повітря впала до -5 градусів, а західний вітер — до 11 м/с.