Дожди, туман и похолодание до +1: Диденко уточнила прогноз погоды на 15 октября

В среду в Украине будет преобладать прохладная погода. Наталья Диденко призывает участников дорожного движения быть более осторожными.

Погода 15 октября, в середине осени, будет в Украине холодной, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Погода 15 октября в Украине

В ночь на 15 октября температура опустится от +1 + 4 до нуля и даже, возможно, ниже. Днем столбики термометров поднимутся до +7 +11 градусов.

В Закарпатье, южных регионах и на юго-востоке будет чуть теплее – от +11 до +15 градусов.

Что касается осадков, то практически по всей территории они вряд ли возможны, за исключением Черниговской и Сумской областей, где дожди наиболее вероятны.

Водителям и участникам дорожного движения следует быть осторожными, поскольку в среду могут быть туманы.

Погода в Киеве 15 октября

В Киеве 15 октября ожидается холодная погода с ночной температурой воздуха от +2 до +5 градусов. Днем потеплеет до +8 градусов.

С утра в столице возможен дождь, однако день пройдет без существенных осадков.

Что касается потепления, то, по словам Диденко, оно возможно 25-26 октября, однако этот прогноз ориентировочный и может меняться.

В целом, на этой неделе погоду в Украине будет определять прохладная воздушная масса, поступающая с запада и северо-запада, а атмосферное давление будет расти, уменьшая количество облаков. В некоторых регионах возможен небольшой дождь и даже единичные осадки в виде мокрого снега.

Напомним, по прогнозам синоптиков, кратковременное потепление ожидается 18 октября, однако уже 19-20 октября снова поступит холодный воздух с северо-запада Европы.

Также сообщалось, что 11 октября на горе Иван Поп Черногорский зафиксировано похолодание. Там стало облачно, температура воздуха упала до -5 градусов, а западный ветер — до 11 м/с.