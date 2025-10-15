Євгену Комаровському — 65: де він зараз, цікаві факти про найвідомішого лікаря України

15 жовтня знаменитий український дитячий лікар, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії та телеведучий Євген Комаровський святкує 65-річчя. Його називають найвідомішим педіатром України, а його книжки має величезна кількість батьків по всьому світу.

Related video

Як Євген Комаровський вирішив пов'язати своє життя з медициною, чим прославився за десятиліття кар'єри і чому його називають найвідомішим дитячим лікарем України, розбирався Фокус.

Майбутній лікар народився в Харкові в сім'ї інженерів, корінних харків'ян, які все життя пропрацювали на турбінному заводі. Мама, яка мала бібліотечну освіту, прищепила йому пристрасть до книг.

Лікарем він хотів стати ще з дитинства, і на це рішення вплинуло народження молодшої сестри Тетяни. Пізніше лікар зізнався, що ця її поява стала найемоційно найяскравішим переживанням дитинства і викликала хвилю любові та занепокоєння. Різниця між ними — 10 років, і зараз уже доросла Тетяна живе в Канаді.

Закінчивши школу 1977 року, він вступив на педіатричний факультет Харківського медичного інституту. Євген склав вступні іспити з фізики та написання твору на дві четвірки, а також з біології та хімії — на "5".

Євген Комаровський — перші кроки в кар'єрі

Працювати Комаровський почав ще на другому курсі, проходячи чергування в лікарнях, а на четвертому курсі вже був медбратом у реанімації дитячої дорожньої лікарні, а потім — у реанімації інституту загальної та невідкладної хірургії.

Ця діяльність потрібна була йому не стільки для заробітку, скільки для досвіду і практики.

Молодий Євген Комаровський Фото: Соцсети

У 1983 році він закінчив інститут і після отримання диплома почав працювати в Обласній харківській дитячій інфекційній клінічній лікарні. До 1991 року він був лікарем відділення реанімації, а потім обійняв посаду завідувача інфекційного відділення.

У 1993 році доктор випустив монографію "Вірусний круп у дітей. Клініка, діагностика, тактика терапії". Як пише "Знай. UA", Євген не здавав дисертацію, але цю монографію захистив авторефератом на аналогічну тему.

Його робота розглянута науковими фахівцями і визнана науковим досягненням, що заслуговує на науковий ступінь кандидата медичних наук, який він отримав 1996-го.

З 2000 року Комаровський вів консультативний педіатричний прийом у приватному медцентрі, а за шість років відкрив власну консультативну установу "Клініком". Одночасно з цим лікар продовжував займатися самоосвітою в професійній сфері.

Доктор відомий тим, що відкрито заявляє, що переважна частина дітей народжується на світ здоровими — здоров'я їх позбавляють батьки і медпрацівники. За його словами, сучасна вітчизняна медицина дедалі швидше втрачає зв'язок із реальною дійсністю.

Він виступає за освіту батьків, насамперед, і більшість його порад спрямовані на профілактику захворювань. Комаровський упевнений, що саме сім'я відіграє ключову роль у збереженні та зміцненні дитячого здоров'я.

Він також виступає активним прихильником щеплень.

Книги Євгена Комаровського

Євген Комаровський відомий як автор безлічі книг і праць про дитяче здоров'я. Серед найпопулярніших — "Початок життя вашої дитини" (1996 рік), "Здоров'я дитини і здоровий глузд її родичів" (2000 рік), "Одноразові підгузки" (2002). У 2007 році вийшло доповнене і повністю перероблене видання "Здоров'я дитини...".

У 2008-2009 роках він випустив ще кілька книжок: "ГРЗ: посібник для розсудливих батьків", "Щоденник", "Книжка від кашлю", "Книжка від нежитю", "36 і 6 запитань про температуру", "Початок життя вашої дитини".

Пізніше було видано 3 частини "Довідника розсудливих батьків" (2009-2012). У цій праці зачіпалися теми росту, розвитку і харчування дітей, а також актуальності дитячих щеплень. Потім Євген Комаровський став автором таких праць, як "Лікарські засоби в педіатрії" (2013), "Про щеплення розсудливим і допитливим" (2014) і "365 порад на перший рік життя вашої дитини" (2018).

Уже під час війни він увійшов до авторського складу українського підручника "Педіатрія", виданого у Вінниці 2023 року.

Комаровський представив підручник "Педіатрія", виданий під час війни

З березня 2010 року педіатр почав вести телепередачу "Школа доктора Комаровського" на українському телеканалі "Інтер". Програма Комаровського також транслювалася на російському ТБ, зокрема на телеканалах "Семерка (7ТВ)", "ТВ-3","Пятница!" і "Мама".

Через кілька років доктора Комаровського нагородили премією "Телетріумф" у категорії "Ведучий/ведуча ток-шоу". Пізніше ця передача ще двічі удостоїться цієї премії.

Зйомки програми "Школа доктора Комаровського" Фото: Євген Комаровський/Instagram

Особисте життя доктора Комаровського

Під час навчання в медичному інституті Євген Комаровський одружився з однокурсницею Катериною, яка стала дитячим лікарем-окулістом. У цьому шлюбі народилися двоє синів: 1982-го — Дмитро, 1988-го — Андрій.

У 2013 році у доктора народилися онук і онука. Діти з'явилися в сім'ях обох синів. Ще один онук з'явився на світ у 2016-му.

Євген Комаровський зі своїми онуками Фото: Євген Комаровський/Instagram

В інтерв'ю Дмитрові Гордону 2020 року Євген Комаровський нарікав, що більшість його родичів — за кордоном. Його сестра, як уже йшлося вище, живе в Канаді, а батьки в 90-х виїхали в Німеччину.

"Уся моя країна зробила так, що [моя сестра] тут не потрібна. Вона прекрасна програмістка, керівниця величезного державного підрозділу. Але геологорозвідки. Вона в Канаді. Я тобі скажу чесно: у мене в цій країні немає жодного кровного родича. Жодного. Вони в Америці, в Ізраїлі, у Німеччині, у Канаді — де завгодно. Тут їх немає. Я найдурніший", — зізнавався він.

Євген Комаровський і війна

Повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну застало Євгена Комаровського в рідному Харкові. Він публікував у соцмережах відео зі сховку і показував удари російських окупантів по площі Свободи та Харківській обласній державній адміністрації в перші дні війни.

Доктор Комаровський у перші дні війни з РФ

Ще 2022 року в бесіді з Гордоном Комаровський говорив, що не чекає швидкого закінчення війни, а також пояснював, чому не вірить у слова Володимира Путіна. Водночас спочатку він зізнавався, що не міг уявити, що росіяни виявляться тими, ким виявилися.

"Моя аудиторія — це дорослі люди, які готові брати на себе відповідальність за свою дитину. Люди, які готові відповідати за свою дитину, готові замислюватися про майбутнє своєї країни. Тому в мене аудиторія — вона не така... Я не готовий віддати свою аудиторію на відкуп і сказати, що вони орки з Мордора. Ні, вони інші. Хоча вже сама ця думка всередині України викличе у величезної кількості людей страшний опір", — заявляв педіатр.

Проте у квітні 2022 року, за повідомленням пабліка Mash, Євгену Комаровському заборонили в'їзд до РФ.

"Від початку спецоперації лікар відійшов від свого звичного контенту з корисними порадами для матусь і увімкнув машину пропаганди, публікуючи фейки про звірства Російської армії. Усе це — на переважно російську аудиторію. "Комітет по боротьбі зі зрадниками" оголосив його ворогом Росії, а потім і справжній суд заборонив в'їзд на територію країни", — йдеться у публікації.

Євгену Комаровському заборонили в'їзд до РФ 25 березня 2022 року Фото: Скриншот

Рішення Комітету із захисту національних інтересів РФ внести Комаровського до списку ворогів Росії аж ніяк його не засмутило. Він сказав, що для нього це — "державна нагорода".

"По-перше, вкрай рідко вдається відчути себе в такій прекрасній компанії. Там у списку, правда, дуже багато хороших людей, яких я дуже люблю. По-друге, я в житті не отримував такої кількості привітань. Тому, звісно, порадували сволота", — зізнавався лікар в інтерв'ю "Українській правді".

Що більше ЗС РФ звірствували в Україні, то жорсткішою ставала риторика Комаровського, що не сподобалося його читачам і читачкам у РФ. Ба більше, вони навіть почали збір підписів про заборону його в Росії. У Telegram-каналі "Здравствуйте, доктор! Письма войны" педіатр публікував деякі з таких листів від "розчарованих" у ньому громадян РФ.

Фото: Скриншот

У 2024 році в інтерв'ю все тому ж Гордону Комаровський знову повторив, що не вірить у швидке закінчення війни, а також у те, що Путін "ось-ось помре", і все налагодиться. За його словами, українцям буде правильніше будувати стіну від Росії, ніж чекати смерті кремлівського диктатора.

Євген Комаровський сьогодні

Зараз Євген Комаровський продовжує консультувати батьків. Він працює в Україні, беручи участь у телепроектах і ведучи соціальні мережі, де ділиться інформацією про здоров'я. На його Instagram підписані понад 8 млн осіб, і публікації там переважно російською мовою, а на YouTube — 3,74 млн фоловерів.

До речі, в шапці робочого профілю в Instagram у доктора написано: "Хороші люди повинні розмножуватися!" Ця фраза вже стала крилатою.

У вільний час він захоплюється туризмом, риболовлею, літературою, фото- і відеозйомкою. А ще Євген Комаровський збирає колекцію їжачків.

Педіатр збирає їжачків

Євген Комаровський захоплюється зимовою риболовлею Фото: Євген Комаровський/Instagram

Нагадаємо, що лікар Комаровський розповів, що думає про мобілізацію в Україні.

Також повідомлялося, що Комаровський більше не вважає помилкою свій голос за Зеленського.