Евгению Комаровскому — 65: где он сейчас, интересные факты о самом известном докторе Украины

15 октября знаменитый украинский детский врач, кандидат медицинских наук, врач высшей категории и телеведущий Евгений Комаровский празднует 65-летие. Его называют самым известным педиатром Украины, а его книги есть у огромного количества родителей по всему миру.

Как Евгений Комаровский решил связать свою жизнь с медициной, чем прославился за десятилетия карьеры и почему его называют самым известным детским доктором Украины, разбирался Фокус.

Будущий врач родился в Харькове в семье инженеров, коренных харьковчан, которые всю жизнь проработали на турбинном заводе. Мама, имевшая библиотечное образование, привила ему страсть к книгам.

Врачом он хотел стать еще с детства, и на это решение повлияло рождение младшей сестры Татьяны. Позже доктор признался, что это ее появление стало самым эмоционально ярким переживанием детства и вызвало волну любви и беспокойства. Разница между ними – 10 лет, и сейчас уже взрослая Татьяна живет в Канаде.

Окончив школу в 1977 году , он поступил на педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Евгений сдал вступительные экзамены по физике и написанию произведения на две четверки, а также по биологии и химии – на "5".

Евгений Комаровский – первые шаги в карьере

Работать Комаровский начал еще на втором курсе, проходя дежурства в больницах, а на четвертом курсе уже был медбратом в реанимации детской дорожной больницы, а потом – в реанимации института общей и неотложной хирургии.

Эта деятельность нужна была ему не столько для заработка, сколько для опыта и практики.

Молодой Евгений Комаровский Фото: Соцсети

В 1983 году он закончил институт и после получения диплома начал работать в Областной харьковской детской инфекционной клинической больнице. До 1991 года он был врачом отделения реанимации, а затем занял пост заведующего инфекционным отделением.

В 1993 году доктор выпустил монографию "Вирусный круп у детей. Клиника, диагностика, тактика терапии". Как пишет "Знай. UA", Евгений не сдавал диссертацию, но эту монографию защитил авторефератом на аналогичную тему.

Его работа рассмотрена научными специалистами и признана научным достижением, заслуживающим ученой степени кандидата медицинских наук, которую он получил в 1996-м.

С 2000 года Комаровский вел консультативный педиатрический прием в частном медцентре, а спустя шесть лет открыл собственное консультативное учреждение "Клиником". Одновременно с этим доктор продолжал заниматься самообразованием в профессиональной сфере.

Доктор известен тем, что открыто заявляет, что подавляющая часть детей рождается на свет здоровыми – здоровья их лишают родители и медработники. По его словам, современная отечественная медицина все быстрее утрачивает связь с реальной действительностью.

Он выступает за образование родителей, в первую очередь, и большинство его советов направлены на профилактику заболеваний. Комаровский уверен, что именно семья играет ключевую роль в сохранении и укреплении детского здоровья.

Он также выступает активным сторонником прививок.

Книги Евгения Комаровского

Евгений Комаровский известен как автор множества книг и работ о детском здоровье. Среди самых популярных – "Начало жизни вашего ребенка" (1996 год), "Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников" (2000 год), "Одноразовые подгузники" (2002). В 2007 годы вышло дополненное и полностью переработанное издание "Здоровье ребенка…".

В 2008–2009 годах он выпустил еще несколько книг: "ОРЗ: руководство для здравомыслящих родителей", "Дневник", "Книга от кашля", "Книга от насморка", "36 и 6 вопросов о температуре", "Начало жизни вашего ребенка".

Позднее были изданы 3 части "Справочника здравомыслящих родителей" (2009-2012). В этом труде затрагивались темы роста, развития и питания детей, а также актуальности детских прививок. Потом Евгений Комаровский стал автором таких трудов, как "Лекарственные средства в педиатрии" (2013), "О прививках здравомыслящим и любознательным" (2014) и "365 советов на первый год жизни вашего ребенка" (2018).

Уже во время войны он вошел в авторский состав украинского учебника "Педиатрия", изданного в Виннице в 2023 году.

Комаровский представил учебник "Педиатрия", изданный во время войны

С марта 2010 года педиатр начал вести телепередачу "Школа доктора Комаровского" на украинском телеканале "Интер". Программа Комаровского также транслировалась на российском ТВ, в частности на телеканалах "Семерка (7ТВ)", "ТВ-3", "Пятница!" и "Мама".

Спустя пару лет доктор Комаровский был награжден премией "Телетриумф" в категории "Ведущий/ведущая ток-шоу". Позже эта передача еще дважды удостоится этой премии.

Съемки программы "Школа доктора Комаровского" Фото: Евгений Комаровский/Instagram

Личная жизнь доктора Комаровского

Во время учебы в медицинском институте Евгений Комаровский женился на однокурснице Екатерине, которая стала детским врачом-окулистом. В этом браке родились двое сыновей: в 1982-м — Дмитрий, в 1988-м — Андрей.

В 2013 году у доктора родились внук и внучка. Дети появились в семьях обоих сыновей. Еще один внук появился на свет в 2016-м.

Евгений Комаровский со своими внуками Фото: Евгений Комаровский/Instagram

В интервью Дмитрию Гордону в 2020 году Евгений Комаровский сетовал, что большинство его родственников – за границей. Его сестра, как уже говорилось выше, живет в Канаде, а родители в 90-х уехали в Германию.

"Вся моя страна сделала так, что [моя сестра] здесь не нужна. Она прекрасный программист, руководитель огромного государственного подразделения. Но геологоразведки. Она в Канаде. Я тебе скажу честно: у меня в этой стране нет ни одного кровного родственника. Ни одного. Они в Америке, в Израиле, в Германии, в Канаде – где угодно. Здесь их нет. Я самый дурной", – признавался он.

Евгений Комаровский и война

Полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину застало Евгения Комаровского в родном Харькове. Он публиковал в соцсетях видео из убежища и показывал удары российских оккупантов по площади Свободы и Харьковской областной государственной администрации в первые дни войны.

Доктор Комаровский в первые дни войны с РФ

Еще в 2022 году в беседе с Гордоном Комаровский говорил, что не ждет скорого окончания войны, а также объяснял, почему не верит в слова Владимира Путина. Вместе с тем изначально он признавался, что не мог представить, что россияне окажутся теми, кем оказались.

"Моя аудитория – это взрослые люди, которые готовы брать на себя ответственность за своего ребенка. Люди, которые готовы отвечать за своего ребенка, готовы задумываться о будущем своей страны. Поэтому у меня аудитория – она не такая… Я не готов отдать свою аудиторию на откуп и сказать, что они орки из Мордора. Нет, они другие. Хотя уже сама эта мысль внутри Украины вызовет у огромного количества людей страшное сопротивление", – заявлял педиатр.

Тем не менее, в апреле 2022 года, по сообщению паблика Mash, Евгению Комаровскому запретили въезд в РФ.

"С начала спецоперации врач отошел от своего привычного контента с полезными советами для мамаш и включил машину пропаганды, публикуя фейки о зверствах Российской армии. Все это — на преимущественно российскую аудиторию. "Комитет по борьбе с предателями" объявил его врагом России, а потом и настоящий суд запретил въезд на территорию страны", – гласит публикация.

Евгению Комаровскому запретили въезд в РФ 25 марта 2022 года Фото: Скриншот

Решение Комитета по защите национальных интересов РФ внести Комаровского в список врагов России отнюдь его не расстроило. Он сказал, что для него это – "государственная награда".

"Во-первых, крайне редко удается почувствовать себя в такой прекрасной компании. Там в списке, правда, очень много хороших людей, которых я очень люблю. Во-вторых, я в жизни не получал такого количества поздравлений. Поэтому, конечно, порадовали сволочи", – признавался врач в интервью "Украинской правде".

Чем больше ВС РФ зверствовали в Украине, тем более жесткой становилась риторика Комаровского, что не понравилось его читателям и читательницам в РФ. Более того, они даже начали сбор подписей о запрете его в России. В Telegram-канале "Здравствуйте, доктор! Письма войны" педиатр публиковал некоторые из таких писем от "разочарованных" в нем граждан РФ.

Фото: Скриншот

В 2024 году в интервью все тому же Гордону Комаровский снова повторил, что не верит в скорое окончание войны, а также в то, что Путин "вот-вот умрет", и все наладится. По его словам, украинцам будет правильнее строить стену от России, чем ждать смерти кремлевского диктатора.

Евгений Комаровский сегодня

Сейчас Евгений Комаровский продолжает консультировать родителей. Он работает в Украине, участвуя в телепроектах и ведя социальные сети, где делится информацией о здоровье. На его Instagram подписаны свыше 8 млн человек, и публикации там в основном на русском языке, а на YouTube – 3,74 млн фолловеров.

Кстати, в шапке рабочего профиля в Instagram у доктора написано: "Хорошие люди должны размножаться!" Эта фраза уже стала крылатой.

В свободное время он увлекается туризмом, рыбалкой, литературой, фото- и видеосъемкой. А еще Евгений Комаровский собирает коллекцию ежиков.

Педиатр собирает ежиков

Евгений Комаровский увлекается зимней рыбалкой Фото: Евгений Комаровский/Instagram

