Буде більше та інтенсивніше: вчений озвучив прогноз для України після злив в Одесі

Наприкінці вересня Одесу накрили аномальні зливи. Менше ніж за добу в місті випало 94 мм опадів, що становить 224% місячної норми. Стихія забрала життя 10 людей і спричинила масштабні підтоплення. На думку вчених, причинами трагедії стали зміни клімату та ігнорування проблем у комунальному господарстві.

Related video

Головний науковий співробітник Інституту ринку та еколого-економічних досліджень НАН України Сергій Степаненко констатує, що за останнє десятиліття, порівняно з попереднім аналогічним періодом, частота сильних опадів в Одесі зросла більш ніж утричі, а їхня інтенсивність значно посилилася. Про це він розповів в інтерв'ю УНІАН.

Посилаючись на дані метеорологів, учений каже, що причиною таких рясних опадів став атмосферний циклон над Чорним морем. Водночас кліматологи пов'язують явище зі зміною клімату та її наслідком — збільшенням вологи в атмосфері.

І в тому, і в іншому випадку результат один — часті зливи.

Наслідки зливи в Одесі Фото: ДСНС

Оскільки частота та інтенсивність дощів посилилися, це призвело до того, що за короткий проміжок часу на місто обрушується набагато більше води, що й спровокувало потоп.

Розмірковуючи про глобальну зміну клімату, Степаненко констатує, що за останні 20 років рівень океану зріс на 25 см, і надалі цей процес буде ще інтенсивнішим, а швидкість підйому океану стане вищою.

"Глобальне потепління, яке призводить до підвищення температури повітря в атмосфері, — один із проявів зміни клімату. Інший прояв — збільшення обсягу вологи в атмосфері, що призводить до більшої кількості опадів, розбалансування гідрологічного циклу... понад 60% річок на Землі або різко знизили свій стік, або навпаки — збільшили його. При цьому різко зросла кількість так званих раптових повеней", — говорить співрозмовник ресурсу.

Саме тому в Україні спостерігаються явища, коли русла річок і балки, що висохли багато років тому, знову наповнюються водою, провокуючи міні-паводки, як це було і на Одещині у 2010-2013 роках. Тоді в Тарутинському та Саратському районах. На місці висохлого русла річки, де вже давно побудували будинки, вели господарство, але після злив виник бурхливий потік води, який зніс усе на своєму шляху.

Унаслідок зливи в Одесі загинула сім'я з п'яти осіб Фото: Суспiльне

В Одесі під час нещодавньої зливи спостерігалася схожа ситуація на вулиці Балківській, куди стікає вода з міста. Та сама історія — і в місцях, де забудовані міні-балки. Наприклад, на 16-й станції Великого Фонтану загинула сім'я з п'яти осіб через те, що вода зі схилів залила підвал будинку.

"Суть у тому, що забудова перегородила балку — люди облаштували там якісь гаражі, кіоски тощо. Поки йшов дощ, вода стікала і накопичувалася десь за певними будівлями, а потім прорвалася — знесла "перешкоди" і пішла хвилею, яка затопила будинок за лічені хвилини", — пояснив він.

Ще одна причина одеської трагедії — у стані зливової каналізації. На думку вченого, вона не відповідає сучасним реаліям.

"Будівельні нормативи, якими керувалися проектувальники під час її облаштування, ухвалювали ще в 60-х роках минулого століття. Зараз нормативи потрібно терміново переглянути, оскільки інтенсивність опадів, як бачимо, різко зростає, і необхідно вживати серйозних заходів, оскільки нинішніх — явно недостатньо", — наголосив він.

Щоб надалі уникнути повторення подібного, Степаненко вважає, що місту необхідна комплексна програма адаптації до змін клімату, одна з частин якої — реформування та реконструкція зливової каналізації.

Нагадаємо, в Одесі під час сильного дощу жінка ледь не потонула, її врятували двоє небайдужих чоловіків. Крім цього, масштабна злива змусила міську владу перевести школи на дистанційне навчання, щоб забезпечити безпеку дітей.

Також повідомлялося про те, що Києву загрожують потужні зливи, як в Одесі.