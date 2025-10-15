Будет больше и интенсивнее: ученый озвучил прогноз для Украины после ливней в Одессе

В конце сентября Одессу накрыли аномальные ливни. Меньше чем за сутки в городе выпало 94 мм осадков, что составляет 224% месячной нормы. Стихия унесла жизни 10 человек и вызвала масштабные подтопления. По мнению ученых, причинами трагедии стали изменения климата и игнорирование проблем в коммунальном хозяйстве.

Главный научный сотрудник Института рынка и эколого-экономических исследований НАН Украины Сергей Степаненко констатирует, что за последнее десятилетие по сравнению с предыдущим аналогичным периодом частота сильных осадков в Одессе выросла более чем в три раза, а их интенсивность значительно усилилась. Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

Ссылаясь на данные метеорологов, ученый говорит, что причиной столь обильных осадков стал атмосферный циклон над Черным морем. В то же время климатологи связывают явление с изменением климата и его следствием – увеличением влаги в атмосфере.

И в том, и в другом случае результат один – частые ливни.

Последствия ливня в Одессе Фото: ГСЧС

Поскольку частота и интенсивность дождей усилились, это привело к тому, что за короткий промежуток времени на город обрушивается гораздо больше воды, что и спровоцировало потоп.

Рассуждая о глобальном изменении климата, Степаненко констатирует, что за последние 20 лет уровень океана вырос на 25 см, и в дальнейшем этот процесс будет еще более интенсивным, а скорость подъема океана станет выше.

"Глобальное потепление, которое приводит к повышению температуры воздуха в атмосфере, – одно из проявлений изменения климата. Другое проявление – увеличение объема влаги в атмосфере, что приводит к большему количеству осадков, разбалансированию гидрологического цикла… более 60% рек на Земле либо резко снизили свой сток, либо наоборот – увеличили его. При этом резко возросло количество так называемых внезапных наводнений", – говорит собеседник ресурса.

Именно поэтому в Украине наблюдаются явления, когда высохшие много лет назад русла рек и балки снова наполняются водой, провоцируя мини-паводки, как это было и в Одесской области в 2010-2013 годах. Тогда в Тарутинском и Саратском районах. На месте высохшего русла реки, где уже давно построили дома, вели хозяйство, но после ливней возник бурный поток воды, который снес все на своем пути.

В результате ливня в Одессе погибла семья из пяти человек Фото: Суспiльне

В Одессе во время недавнего ливня наблюдалась похожая ситуация на улице Балковской, куда стекает вода из города. Та же история – и в местах, где застроены мини-балки. Например, на 16-й станции Большого Фонтана погибла семья из пяти человек из-за того, что вода со склонов залила подвал дома.

"Суть в том, что застройка перегородила балку – люди обустроили там какие-то гаражи, киоски и т.д. Пока шел дождь, вода стекала и накапливалась где-то за определенными зданиями, а затем прорвалась – снесла "препятствия" и пошла волной, которая затопила дом в считанные минуты", – объяснил он.

Еще одна причина одесской трагедии – в состоянии ливневой канализации. По мнению ученого, она не отвечает современным реалиям.

"Строительные нормативы, которыми руководствовались проектировщики во время ее обустройства, принимались еще в 60-х годах прошлого века. Сейчас нормативы нужно срочно пересмотреть, поскольку интенсивность осадков, как видим, резко возрастает, и необходимо принимать серьезные меры, поскольку нынешних – явно недостаточно", – подчеркнул он.

Чтобы в дальнейшем избежать повторения подобного, Степаненко считает, что городу необходима комплексная программа адаптации к изменениям климата, одна из частей которой – реформирование и реконструкция ливневой канализации.

